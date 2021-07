Inquiétudes au sujet de la criminalité, car la plupart disent que la police ne traite pas tous de la même manière

Dans un sondage exclusif, seulement 1 Américain sur 5 a déclaré que la police traitait tous les Américains de la même manière.

Le scepticisme quant à l’équité du système de justice pénale a dépassé les frontières raciales et partisanes.

Les Américains faisaient plus confiance à Biden qu’à l’ancien président Donald Trump, 42% à 37%, pour lutter contre la criminalité.

Les inquiétudes concernant la criminalité et la violence armée sont devenues la priorité des problèmes qui inquiètent les Américains, selon un nouveau sondage USA TODAY/Ipsos, mais les attitudes sur la manière de réagir reflètent les répercussions du débat national sur la justice raciale.

Près des deux tiers des personnes interrogées ont déclaré que les crimes violents se sont aggravés aux États-Unis au cours de la dernière année, et près d’un tiers l’ont vu augmenter dans leurs communautés. Bien qu’ils aient exprimé leur confiance dans leur police locale, cependant, l’appel classique à sévir contre le crime a été tempéré par de vastes préoccupations concernant les tactiques d’application de la loi et l’égalité du système de justice pénale.

« Le pays a toujours utilisé cette expression » dur contre la criminalité « et, si quoi que ce soit, les choses ont empiré », a déclaré Kathy Kelly, 67 ans, consultante en soins de santé de Glendale, en Arizona, lors d’un entretien de suivi après avoir été appelée. le sondage. « Je ne sais pas si nous pouvons être plus sévères envers le crime. Je pense que nous devons être plus exigeants quant à ce que nous endurons. »

Dans l’enquête, 7 sur 10 soutenaient l’augmentation des budgets des services de police ; 77% ont déclaré qu’ils aimeraient que des policiers supplémentaires soient déployés dans les patrouilles de rue. Mais 62 % ont également déclaré qu’une partie des budgets de la police devrait être utilisée pour financer la police communautaire et les services sociaux. Et 81% ont approuvé un mandat selon lequel les fusillades impliquant la police devraient faire l’objet d’une enquête par une autorité distincte et indépendante.

Plus d’un an après que George Floyd a été assassiné dans une rue de Minneapolis par un policier de l’époque qui s’est agenouillé sur le cou, une vidéo de cela et d’autres cas d’inconduite de la police envers les Noirs américains ont déclenché des protestations et un calcul national sur la race.

Aujourd’hui, seulement 1 Américain sur 5, 22 %, a déclaré que la police traitait tous les Américains de la même manière. Encore moins, 17%, ont déclaré que les tribunaux pénaux et les avocats traitaient tout le monde de manière égale.

Il s’agit d’une baisse à deux chiffres de la confiance du public depuis un sondage USA TODAY/Pew Research Center en 2014, lorsque 32% des Américains ont déclaré que les services de police avaient fait un excellent ou un bon travail en traitant les groupes raciaux et ethniques de manière égale.

« De fortes majorités soutiennent l’augmentation du financement de la police pour lutter contre le crime, indiquant clairement que l’Amérique est toujours un pays d’ordre public », a déclaré Cliff Young, président d’Ipsos Public Affairs. « Cependant, ce sondage Ipsos/USA TODAY montre que la plupart des Américains reconnaissent les inégalités raciales dans l’application des lois, suggérant que de nombreux Américains veulent la justice en plus de la sécurité. »

Le sondage auprès de 1 201 adultes, réalisé en ligne du 29 juin au 6 juillet à l’aide du KnowledgePanel basé sur les probabilités d’Ipsos, a une marge d’erreur de 3,1 points de pourcentage pour l’échantillon complet.

Les inquiétudes concernant le racisme transcendent les lignes partisanes

Le scepticisme quant à l’équité du système de justice pénale a dépassé les frontières raciales et partisanes.

Parmi les Blancs, 54 % ont déclaré que la police ne traite pas tous les Américains de la même manière ; 63 % ont déclaré que le système de justice pénale ne traite pas tout le monde de manière égale. Les majorités étaient plus importantes chez les Noirs américains à 77% et 72%.

Même les républicains, qui ont exprimé plus de foi dans l’application de la loi, étaient enclins à dire que le système de justice pénale ne traite pas tout le monde de la même manière, 47 % à 31 %. Parmi les démocrates, c’était le point de vue de près de 9 à 1 (78 % à 9 %) et parmi les indépendants de plus de 4 à 1 (64 à 15 %).

« Tim Scott est un sénateur d’ici », a déclaré Marcia Clark, 67 ans, une employée de compagnie aérienne à la retraite et politiquement indépendante de Bluffton, SC « En un an, il a été arrêté sept fois par la police, et une fois il a reçu une contravention pour avoir tourné sa direction (indicateur) mais ce n’était pas assez rapide. Donc il doit y avoir quelque chose à voir avec la course, parce que je sais que Lindsey Graham ne s’arrête pas, et ils arrêtent Tim Scott, n’est-ce pas ? »

Graham, l’un des sénateurs de Caroline du Sud, est blanc. Scott, l’autre sénateur américain de l’État, est noir et le principal républicain dans les négociations bipartites sur un projet de loi sur la justice pénale.

Suite:« J’apporte un équilibre »: Tim Scott se fait remarquer alors qu’il tente de négocier une réforme de la police pour les républicains

La criminalité a de nouveau commencé à troubler la politique américaine alors que les taux de meurtres ont augmenté – en hausse de 24% par rapport à l’année dernière – et que la menace de COVID-19 a diminué. Dans le sondage, le crime était en tête d’une liste de 16 problèmes potentiels. La pandémie de coronavirus est tombée au n ° 7, à égalité avec l’injustice raciale et la discrimination. (Ils ont suivi l’extrémisme politique, le changement climatique, les soins de santé, le budget et la dette du gouvernement et l’immigration.)

Le mois dernier, le président Joe Biden a annoncé une stratégie de prévention du crime ciblant les trafiquants d’armes à feu et la vente illégale d’armes à feu. Mais les républicains ont imputé l’augmentation de la criminalité aux appels des militants progressistes à réduire le financement des forces de l’ordre, mettant en lumière le slogan « définancer la police ».

« Le message de financement qui a été diffusé a été vraiment, vraiment mauvais », a déclaré Ron Johnston, 73 ans, un indépendant de la banlieue de Toledo à Ottawa Hills, Ohio. « Au cours de l’été, j’ai vu toutes ces émeutes et j’ai vu des gens faire des choses et ne pas se faire arrêter – et quand ils sont arrêtés, ils sont libérés sous caution et ils sont licenciés. Cela me dérange vraiment. »

Il a ajouté : « ‘Defund’ est la plus grande farce que j’aie jamais entendue. ‘Comment pouvons-nous nous améliorer ? Nous devons vous retirer votre protection.' »

Dans le sondage, le mouvement connu sous le nom de « defund the police » a reçu peu de soutien. Seulement 22% ont approuvé l’idée. Les Noirs américains s’y opposaient 60 % à 38 %, les démocrates 63 % à 37 %.

Quels que soient les partis, environ 4 personnes sur 10 ont déclaré que le simple fait de parler de l’idée avait blessé les candidats démocrates aux élections de novembre dernier.

Suite:Le financement de la police est-il « Obamacare 2.0 » ? Les démocrates sont confrontés à un défi avec les électeurs à l’approche de 2022

À qui faites-vous confiance pour gérer le crime?

La criminalité et la sécurité publique est la question sur laquelle le Parti républicain détient désormais le plus grand avantage. De 32% à 24%, les personnes interrogées ont déclaré que le GOP était meilleur pour gérer le crime. Les démocrates étaient préférés dans la gestion des soins de santé, de l’éducation et de la violence armée. Les parties étaient à peu près à égalité dans la gestion de l’emploi et de la création d’emplois.

Cela dit, les Américains faisaient plus confiance à Biden qu’à l’ancien président Donald Trump, 42 % à 37 %, pour lutter contre la criminalité.

Lorsqu’on leur a demandé de choisir entre deux affirmations, 45 % d’entre eux étaient d’accord avec ceci : « Nous devrions transférer une partie du financement vers les services sociaux, retirer les armes de la rue et démilitariser la police. » C’était le point de vue des démocrates par plus de 6 à 1.

En revanche, 37 % étaient d’accord avec l’alternative : « Nous devrions dépenser plus pour la police et laisser les policiers faire leur travail comme bon leur semble. C’était le point de vue des républicains par plus de 6 à 1.

Quelles stratégies spécifiques la plupart des Américains ont-ils soutenu ?

Le message était mitigé, probablement le reflet d’impulsions et de priorités contradictoires. Une majorité écrasante de 9 sur 10 ont approuvé la formation des agents de police pour désamorcer les situations difficiles et éviter la violence. Mais près de 6 sur 10 ont également soutenu une formation militaire ou de style SWAT pour tous les policiers.

Certaines approches qui ont gagné en popularité lors des précédentes campagnes de répression de la criminalité ne bénéficient pas actuellement du soutien de la majorité. Les peines de prison minimales obligatoires pour les condamnations en matière de drogue ont été appuyées par 48 %. Seulement 36% ont approuvé la police « stop and frisk », la politique qui donne à la police une grande latitude pour arrêter des personnes sans motif valable et les rechercher pour des armes ou des drogues.

« Nous devons repenser complètement la façon dont nous formons la police, dès le début », a déclaré Craig Blek, 58 ans, professeur d’économie à l’Imperial Valley College en Californie, qui est un républicain enregistré. « Tout le monde pense que vous pouvez simplement remanier le système de police demain, et vous ne pouvez pas. Cela va prendre 20 ans de recrutement et de formation pour résoudre le problème. Mais nous devons le démarrer. »