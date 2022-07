“Inquiétude” sur les espoirs russes avant le repêchage de la LNH

Le repêchage de la ligue nord-américaine de hockey sur glace débute jeudi à Montréal

La question de l’opération militaire russe en Ukraine pourrait avoir un impact direct sur le repêchage ou non des vedettes russes du hockey dans la LNH cette semaine, a-t-on suggéré.

Le repêchage de deux jours débute jeudi dans la ville canadienne de Montréal, et des rapports affirment qu’il existe une possibilité réelle que les Russes ne soient pas repêchés au premier tour par des franchises nord-américaines pour la première fois en 17 ans.

Le fardeau supplémentaire des restrictions de voyage entre la Russie et l’Amérique du Nord, ainsi que la décision de la LNH de refuser à des joueurs comme Valeri Nichushkin de montrer la Coupe Stanley qu’il a récemment remportée avec l’Avalanche du Colorado à ceux qui sont de retour au pays, pourraient voir d’autres problèmes jetés dans les travaux.

Du côté russe, l’espoir des Flyers de Philadelphie Ivan Fedotov, qui a signé avec eux en mai, a récemment été affecté à une base militaire dans le nord de la Russie après avoir affirmé qu’il était soupçonné d’avoir tenté d’éviter le service militaire.

“Je pense que ces dernières années, il y a probablement un peu d’inquiétude – est-ce que le gars va venir [from Russia]?” a déclaré le directeur général de Seattle, Ron Francis, dont l’équipe compte 12 choix au repêchage, dont le quatrième au total.

“C’est probablement d’une ampleur différente”, at-il ajouté en discutant de Fedotov.

Bien que la LNH n’ait pas encore émis de directives concernant le recrutement des joueurs russes, le sous-commissaire Bill Daly a déclaré qu’une telle incertitude pourrait amener les équipes à hésiter.

“Est-ce que cela me surprendrait si certains se glissent là où ils sont censés aller en raison de l’impossibilité d’y accéder ? Potentiellement”, Daly a récemment déclaré.

“Je ne sais pas si quelqu’un a la réponse” avoue François. “C’est certainement inconnu en ce moment, donc cela le rend, je pense, un peu plus risqué que les années passées.”

La LNH n’a pas d’accord de transfert direct avec son homologue russe, la Kontinental Hockey League (KHL), ce qui signifie que les équipes de la LNH ne peuvent pas racheter les contrats des joueurs de la KHL.

Le repêchage de cette année voit de nombreux espoirs russes susceptibles d’être repêchés au premier tour, comme le défenseur Pavel Mintyukov ainsi que les ailiers Danila Yurov et Ivan Miroshnichenko.

Aux Red Wings de Detroit, la légende de la franchise et directeur général Steve Yzerman a révélé qu’ils regardaient plusieurs des meilleurs talents russes comme pour toute autre année.

“Nous préparons nos listes ou organisons nos listes comme nous le ferions normalement”, Yzerman a déclaré à USA Today. “En fin de compte, nous allons vouloir recruter de très bons espoirs et nous assurer qu’ils sont de bons enfants.”

Le chef du Bureau central de dépistage de la LNH, Dan Marr, est convaincu que les joueurs russes seront sélectionnés, mais ne peut pas chiffrer le temps qu’ils devront attendre pour jouer sur la glace aux États-Unis et au Canada.

“Je ne voudrais même pas essayer de deviner ce que pensent les clubs de la LNH”, dit Marr.

“Si vous êtes assis là et que vous avez une solide perspective pour la LNH, allez-vous passer par lui ou voulez-vous intervenir et le prendre, et croiser les doigts et espérer que le monde est dans un monde différent placer dans quelques années”, il a dit.

Marr a expliqué comment lui et son équipe ont effectué une simulation de repêchage où le premier joueur russe n’a été choisi qu’au deuxième tour.

En 2022, 29 joueurs russes ont été repêchés au total – ce qui était le plus depuis 2003 – mais seul Fedor Svechkov, sélectionné 19e au total par les Predators de Nashville, est allé au premier tour.

Le directeur général des Sabres de Buffalo, Kevyn Adams, a choisi quatre Russes l’an dernier et n’exclut pas d’en sélectionner d’autres cette fois-ci.

“Si nous arrivons à un point du repêchage où nous sentons qu’il y a une réelle valeur là-bas, alors nous allons en parler”, a-t-il ajouté. Adams a insisté. “Donc, nous sommes ouverts à cela.”

À Montréal, le directeur général des Canadiens, Kent Hughes, a déclaré qu’il reviendra effectivement à chaque équipe de peser les risques qu’il y a à sélectionner un joueur russe.

“C’est assez simple de dire que la guerre en Russie crée un niveau de complexité ou probablement plus d’incertitude”, Hughes a déclaré à l’AP.

“Tout choix d’équipe doit équilibrer l’incertitude avec le potentiel du joueur.”

Pourtant, les craintes concernant les joueurs russes ne se limitent pas à ceux qui sont sur le point de traverser le Pacifique pour la première fois et s’étendent également aux stars établies.

Selon The Athletic, certaines équipes de la LNH et même la ligue elle-même craignent que le gouvernement russe n’empêche les joueurs actuellement en vacances à la maison de retourner en Amérique du Nord pour se présenter à la pré-saison dans quelques mois.

“Certains Russes devraient rester en Amérique du Nord cet été”, un agent anonyme aurait dit. “Juste une pensée.”

Comme si tout cela ne suffisait pas, il existe également des inquiétudes supplémentaires quant au fait que les visas de travail pourraient être refusés aux Russes.

Comme d’autres joueurs européens, ils ont été autorisés à jouer sans eux en Amérique la saison dernière en raison d’une exception que la LNH a réussi à négocier avec le gouvernement américain en raison de complications liées à la pandémie.

Mais beaucoup de choses ont changé depuis lors, et la ligue d’élite du sport pourrait avoir un look différent pour sa prochaine campagne à partir du 11 octobre.