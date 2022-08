Inquiétude pour le saumon rouge de la Colombie-Britannique alors que les estimations de montaison du fleuve Fraser chutent de plusieurs millions

L’optimisme concernant une saison exceptionnelle attendue pour le saumon rouge sauvage de la Colombie-Britannique s’est transformé en détresse, après que l’estimation par un organisme de réglementation des retours dans le fleuve Fraser a chuté de près de moitié cette semaine.

L’estimation d’avant-saison de la Commission du saumon du Pacifique de 9,8 millions de poissons de retour est tombée à 5,5 millions lundi, ce qui a incité les écologistes et les pêcheurs à exprimer leur inquiétude.

“C’est terriblement mauvais”, a déclaré Greg Taylor, conseiller principal en matière de pêche à la Watershed Watch Salmon Society.

Les espoirs étaient grands pour la montaison du saumon rouge cette année, en partie parce que les poissons reviennent frayer dans le fleuve Fraser selon un cycle de quatre ans, 2022 étant l’une des années de pointe attendues, a-t-il déclaré.

Le faible chiffre soulève des préoccupations en matière de conservation et suggère que la pêche au saumon rouge dans les eaux de la Colombie-Britannique ne devrait pas ouvrir cette année, créant ce qu’un syndicat de pêcheurs commerciaux considère comme une situation désastreuse pour ses membres.

Tensions transfrontalières

Cela s’est produit quelques jours après qu’une estimation moins conservatrice a déclenché des tensions entre les responsables américains et canadiens. La commission, qui a été créée conjointement par les États-Unis et le Canada pour gérer les stocks de saumon du Pacifique, a estimé jeudi dernier que la remontée serait de 7,2 millions avant de baisser davantage ce chiffre.

Alors que les États-Unis ont accepté l’évaluation de la commission la semaine dernière et ont autorisé l’ouverture de leurs pêcheries de saumon rouge au cours du week-end, le ministère canadien des Pêches a demandé un décompte plus prudent et les pêcheries canadiennes sont restées fermées.

Un saumon rouge est ramené le long des rives du fleuve Fraser près de Chilliwack, en Colombie-Britannique, le mercredi 1er septembre 2010. (Jonathan Hayward/La Presse Canadienne)

“Les États-Unis ont accepté nos recommandations la semaine dernière et le Canada voulait voir un nombre encore plus bas que ce qui avait été recommandé”, a déclaré Fiona Martens, chef des programmes de gestion des pêches de la commission.

Martens a déclaré que la commission fait ses meilleures suppositions sur la base de pêcheries et de modèles de test. Le nombre de poissons revenant était toujours à la hausse jeudi, mais n’avait pas encore atteint son maximum, a-t-elle déclaré.

“Pour que nous puissions trouver la meilleure taille de course, nous devons voir un pic dans ces données. Nous ne l’avions pas vu la semaine dernière, il y avait donc certainement une certaine incertitude”, a déclaré Martens.

Les pêcheries américaines ont depuis été fermées, a-t-elle déclaré.

Extrême déception

La ministre des Pêches, Joyce Murray, n’était pas disponible pour une entrevue et le ministère de la Pêche et de la Faune de l’État de Washington n’a pas renvoyé de demande de commentaires.

Kevin Lemkay, un porte-parole de Murray, a déclaré que le gouvernement suivait la décision du comité “avec une grande inquiétude” pour le saumon sauvage et les pêcheurs canadiens.

“Le MPO a clairement indiqué lors des négociations qu’il pensait que les estimations de la taille des montaisons (de la commission) étaient beaucoup trop élevées et était extrêmement déçu de voir les propositions de pêche autorisées sur la base d’estimations trop optimistes des tailles de montaison”, a déclaré Lemkay dans un communiqué.

Bien que le Canada soit heureux que la commission ait depuis adopté une «approche plus prudente», il a déclaré que le gouvernement était également déçu que les montaisons de saumon rouge se révèlent plus faibles que prévu.

Les pêcheurs ont exprimé leur consternation devant l’occasion manquée de pêcher et le manque de soutien qu’ils ressentaient de la part du gouvernement.

Pour Kyle Louis, qui pêche à Steveston, en Colombie-Britannique, apprendre que ses homologues américains heurtaient l’eau alors qu’il était forcé d’accoster était déchirant.

« Heureusement pour moi, je suis engagé dans d’autres pêcheries. Je fais du crabe, de la crevette, du hareng. leurs bateaux, ils vont être forcés de vendre leur équipement », a-t-il dit depuis Cowichan Bay.

L’industrie demande l’aide du gouvernement

James Lawson, président du United Fishermen and Allied Workers Union-UNIFOR, a déclaré que certains pêcheurs commerciaux sont allés en mer en pensant qu’ils allaient pêcher et qu’ils ne pouvaient pas se permettre de rentrer chez eux sans prise.

Le gouvernement fédéral n’offre pas suffisamment de soutien à la transition aux pêcheurs alors que l’industrie s’effondre autour d’eux, a-t-il déclaré. L’assurance-emploi est inaccessible lorsqu’elle est liée à un revenu qui n’existe pas et les frais de permis devraient être réduits pour un soulagement financier, a-t-il déclaré.

1/7 vers le haut et amp ; le long de la côte du Pacifique, de la baie de Bristol, en Alaska, au Columbia, #sockeye revient fauché records cette année. Par exemple, le double du nombre prévu de saumons est retourné dans la rivière Skeena en Colombie-Britannique. L’exception est la #FraserRiver. Pourquoi les montaisons du saumon rouge du Fraser sont-elles si faibles? pic.twitter.com/umCBrciGb9 —@WatershedWatch_

“Ils devraient chercher un ajustement de la main-d’œuvre pour nous, peut-être des secours en cas de catastrophe”, a-t-il déclaré, notant que la pêche était limitée depuis des années.

Le syndicat croit qu’il faut agir sur la base des meilleures données scientifiques disponibles et il est d’accord avec les estimations de la commission, y compris celles de jeudi, qui prévoyaient une récolte temporaire, a-t-il déclaré. Maintenant que le pic est passé, la brève chance de pêcher est passée.

“Le peu d’opportunités qu’il y avait, les Américains l’ont effectivement saisie, nous laissant hors de l’eau. Ils nous ont battus au poing pendant que notre gouvernement nous maintenait attachés au quai”, a-t-il déclaré.

Fraser renvoie une “anomalie”

Les petites remontées du Fraser sont une anomalie préoccupante qui pourrait indiquer l’impact de l’activité humaine, selon Taylor.

Notamment, les retours de saumon rouge dans d’autres parties du Pacifique Nord, de la Russie au fleuve Columbia, ont été forts, a-t-il déclaré. Ils comprennent la rivière Skeena et le détroit de Barclay en Colombie-Britannique.

Les rendements les plus faibles du Fraser se trouvent dans les parties sud et est du bassin versant où les humains ont modifié le paysage, a-t-il déclaré. Les mauvaises descentes de cette année comprennent la célèbre descente d’Adams Rivers et d’autres dans les régions de Kamloops et de Shuswap.

Une grande partie de la zone autour du fleuve Fraser est utilisée par l’Administration portuaire de Metro Vancouver. (Ben Nelms/CBC)

“Cela soulève quelques questions. Vous savez, c’est là que vit une grande partie de la population, c’est là que nous, les humains, avons vraiment manipulé l’habitat”, a-t-il déclaré, ajoutant que le changement climatique contribue également au réchauffement des eaux, aux incendies de forêt et à d’autres effets négatifs locaux. incidences.

Les déclins du saumon rouge du fleuve Fraser peuvent être des canaris dans la mine de charbon, reflétant potentiellement la santé de la mer des Salish et des terres qui l’entourent, a-t-il ajouté.

“Je déteste utiliser cette vieille métaphore fatiguée, mais ils le sont vraiment”, a-t-il déclaré.

Les chiffres devraient envoyer des signaux d’avertissement à tous les Britanno-Colombiens quant à la nécessité de réformer les pratiques d’exploitation forestière et de protéger et de réhabiliter l’habitat, a-t-il déclaré.

“L’avenir ne s’annonce pas bon pour les pauvres saumons à moins que nous ne le fassions.”