inquiétude croissante pour les civils au milieu des frappes en cours — Enjeux mondiaux

Les dix derniers jours de conflit ont coûté la vie à 4 200 personnes, contraint plus d’un million de personnes à fuir leurs maisons suite à un ordre des autorités israéliennes et laissé de vastes zones de la bande de Gaza « réduites en ruines », selon le Bureau de le Haut-Commissaire aux droits de l’homme (HCDH).

« Nous avons de graves craintes quant au bilan des civils dans les prochains jours« , a déclaré Ravina Shamdasani, porte-parole du HCDH, » avec des opérations militaires qui ne montrent aucun signe de ralentissement, un siège continu de Gaza affectant l’approvisionnement en eau, en nourriture, en médicaments et autres besoins fondamentaux et des indications quotidiennes de violations du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme.

Couloirs sécurisés

Dans le sud de Gaza, où une urgence humanitaire se joue déjà, les agences humanitaires des Nations Unies ont réitéré leur appel en faveur d’un couloir humanitaire sûr et fiable pour acheminer l’aide stockée vers le territoire occupé.

L’Égypte et Israël ont été confrontés plusieurs appels de l’ONU et de la communauté internationale pour protéger les non-combattants touchés par la guerre.

« Nous appelons à un accès sans entrave et à un passage sûr pour les fournitures humanitaires dont Gaza a désespérément besoin », a déclaré Abeer Etefa, du Programme alimentaire mondial des Nations Unies.PAM) Responsable de la communication régionale pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord. Quelque 300 tonnes de nourriture «se trouvent à la frontière égyptienne à Rafah ou sont en route vers celle-ci», a déclaré Mme Etefa. « C’est suffisant pour nourrir environ un quart de million de personnes pendant une semaine. »

Selon le bureau des droits de l’homme de l’ONU, « un grand nombre » de femmes et d’enfants figurent parmi les morts à Gaza, ainsi qu’au moins 11 journalistes palestiniens, 28 membres du personnel médical et 14 collègues de l’ONU.

Tombes de décombres

« Il reste on ne sait pas combien de corps supplémentaires pourraient être enterrés sous les décombres – avec de nombreuses familles disparues, terrifiées par leur sort incertain », a déclaré Mme Shamdasani, s’exprimant à Genève.

Faisant écho aux avertissements urgents de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens UNRWA Concernant la situation désespérée à Gaza au milieu des intenses bombardements israéliens, aériens, maritimes et terrestres, les humanitaires ont fait écho à leur profonde inquiétude quant au fait que les établissements de santé aient été pris pour cibles – suscitant des inquiétudes quant aux soins médicaux prodigués aux blessés, notamment aux femmes enceintes et aux personnes souffrant de problèmes de santé chroniques.

En plus, des civils qui tentaient de se réinstaller dans le sud de Gaza ont été frappés et tués par des armes explosives, exigeant une enquête urgente et indépendante, déclare le HCDH.

L’organisme mondial a appelé à une pause humanitaire immédiate pour faciliter l’acheminement de l’aide et éviter de nouvelles souffrances.

Le strict respect des lois de la guerre et la protection des civils sont essentiels pour éviter de nouvelles pertes de vies humaines dans cette grave crise, a déclaré Mme Shamdasani.

Plus à venir sur cette histoire en développement…