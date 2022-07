Inquiétude concernant les mesures d’économie d’énergie en Allemagne alors qu’elle se sent mordue de la dépendance au gaz russe | Nouvelles du monde

Sous le soleil matinal de Cologne, Nicole Metzinger nage sans relâche dans la piscine extérieure de Stadionbad.

C’est le plus grand complexe de natation en plein air de la ville – une piscine de taille olympique, des plongeoirs et une piscine familiale. Mais en ce moment, Nicole a la place pour elle toute seule.

Et pourquoi? Eh bien peut-être parce que ces jours-ci, l’eau est un peu moins attrayante. Entrez et vous remarquerez qu’il fait plus froid.

Nicole Metzinger



La température a été baissée, afin d’économiser de l’énergie.

Nicole, une nageuse de fond régulière, est détendue face au froid. “J’aime ça froid”, me dit-elle.

“L’été est trop chaud pour moi. Mais je sais que d’autres personnes ne sont pas si contentes de ça.”

Baisser la température de la piscine fait partie d’une série de mesures qui sont introduites dans cette ville pour réduire la quantité d’énergie utilisée.

Les lampadaires sont éteints après 23h. Les bâtiments importants ne seront pas éclairés et une campagne publicitaire indiquera aux habitants comment réduire leur propre consommation.

Jusqu’ici, si amical. Il est difficile de se mettre en colère en éteignant les projecteurs de la mairie.

Mais conduisez 10 minutes hors de la ville, et vous pouvez voir comment la dépendance de l’Allemagne au gaz russe revient pour mordre cette nation.

Le flux de gaz via le gazoduc Nord Stream, qui relie la Russie et l’Allemagne, a ralenti à seulement 20 % de sa capacité



Ici, il y a des rues bordées d’immeubles d’appartements propres et bien rangés construits pour les résidents à faible revenu. Et les chaudières sont en cours de réglage.

La nuit, il fera moins chaud pour les résidents.

Lorsqu’ils éteindront leurs lumières, le chauffage s’éteindra également.

Nous rencontrons Nazmiye Akkamis, âgée de 83 ans et atteinte de la maladie d’Alzheimer.

Elle est poussée dans la rue par ses deux filles, Gull et Binnaz, toutes deux inquiètes de l’impact que pourraient avoir les mesures d’économie d’énergie.

“Notre mère a besoin de chaleur, surtout en hiver”, explique Gull.

“Elle est très âgée, passe beaucoup de temps assise dans l’appartement et aime qu’il soit au chaud. Le prix de l’énergie, la limite a déjà été atteinte, les coûts vont encore augmenter.”

Nazmie Akkamis



Binnaz acquiesce : “Ma mère, nous tous, sommes inquiets de ce qui va se passer. Juste ces pensées et cette incertitude. Cela nous fait peur.”

Ce qui semble unir ce pays maintenant, c’est ce sentiment d’anxiété.

L’Allemagne est habituée au sentiment de solidité et d’assurance qui accompagne le fait d’être le leader économique et politique de l’Europe.

Maintenant, il semble qu’il doive soudainement se frayer un chemin vers l’avant.

Il n’est pas difficile de comprendre pourquoi. Pendant des années, la politique énergétique de l’Allemagne a tourné autour de trois choses : la suppression progressive des centrales nucléaires, la poursuite du charbon et l’importation de gaz de Russie.

C’est le dernier d’entre eux qui cause maintenant une telle douleur. Le flux de gaz via le gazoduc Nord Stream, qui relie la Russie et l’Allemagne, a ralenti à seulement 20 % de sa capacité.

Peu de gens en dehors du Kremlin savent quand et si le flux augmentera, restera le même ou s’arrêtera simplement.

L’Allemagne s’efforce donc de mettre fin à sa dépendance au gaz russe, ce qui conduit à cette humeur contagieuse d’incertitude.

Paul Wieland habite près de Nazmiye Akkamis. Il est amical et accueillant, doté d’un sourire ouvert, mais il est aussi inquiet.

“Notre gouvernement s’est rendu trop dépendant de divers pays”, me dit-il. “Et c’est maintenant le gros problème auquel nous sommes confrontés. Nous dépendons d’eux et maintenant nous devons payer pour cela.”

Paul Wieland



Il dit qu’il fera face aux restrictions de chauffage en utilisant une “couverture chaude et épaisse” et dit ensuite que si cela devient un problème, il achètera un radiateur électrique.

Sauf que, comme nous le lui disons, les règles disent qu’il ne sera pas autorisé à utiliser le radiateur. Paul hausse simplement les épaules et sourit.

“Voyons ce qui se passe réellement”, dit-il.

Les Verts sont au pouvoir en Allemagne, au sein d’un gouvernement de coalition aux prises avec une crise énergétique.

Le parti a longtemps fait campagne pour une énorme augmentation des énergies renouvelables ; maintenant, il fait partie d’un gouvernement qui se tourne, une fois de plus, vers le charbon et le pétrole pour s’assurer que les lumières restent allumées.

L’Allemagne a imposé des restrictions de chauffage



Et c’est le défi auquel est confrontée cette nation puissante, riche et industrielle de plus de 83 millions d’habitants – comment satisfaire les besoins des ménages et des entreprises.

Si l’énergie doit être véritablement et douloureusement rationnée, où se trouvera l’équilibre ? Une question qui, pour l’instant, n’a pas de réponse.

Et pendant que nous sommes sur des questions – combien de temps avant que l’Allemagne accepte le fait que sa décision de s’appuyer sur la Russie pour son gaz était un pari diplomatique qui a horriblement mal tourné ?

Et peut-on vraiment considérer que la puissance économique de l’Europe s’appuie sur le charbon comme solution de repli ?

