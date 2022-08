Inquiétude concernant les conditions météorologiques alors que le feu de forêt de Keremeos Creek dépasse 6 800 ha

La foudre, les orages et les vents erratiques pourraient bientôt compliquer les efforts de lutte contre les incendies de près de 7 000 hectares de Keremeos Creek.

BC Wildfire Service dit qu’il surveille le potentiel de pluie et de températures plus fraîches dans les prévisions pendant la nuit, suscitant des “inquiétudes” pour les équipages alors qu’ils continuent de lutter contre l’incendie et de contenir des points chauds dans la région.

“Il fait plus frais aujourd’hui, ce qui aide certainement, mais le temps que nous suivons est un creux supérieur avec de l’humidité tropicale à venir dans l’Oregon et Washington cet après-midi, ce soir et demain”, a déclaré Mikhail Elsay du Kamloops Fire Center lors d’une mise à jour mardi. “Nous craignons que cela n’apporte des orages, des éclairs et des vents erratiques qui pourraient nous donner un nouveau départ.”

Plus de 540 propriétés restent sous ordre d’évacuation à la suite de l’incendie, avec 1600 autres en alerte.

Mise à jour du COU : Permis d’accès temporaires en cas d’urgence uniquement 9 août 2022, 12 h 30 https://t.co/s8Ynxj755g @BCGovFireInfo pic.twitter.com/iCoKL53LXr — RDOS EOC (@EmergMgtRDOS) 9 août 2022

L’autoroute 3A est toujours fermée, car les équipes continuent de nettoyer le feu le long de la route. Avant la réouverture, le BC Wildfire Service et le ministère des Transports disent qu’ils doivent s’assurer que les débris roulants n’affectent pas les conducteurs et que tous les autres risques sont atténués.

Le district régional d’Okanagan-Similkameen a déclaré le 9 août que les personnes sous ordre d’évacuation ne recevraient pas de permis d’accès temporaire pour des raisons non urgentes, citant les zones sujettes aux chutes de débris et à d’autres dangers.

“Ces zones sont également des zones de travail actives, qui comprennent des opérations aériennes et de l’équipement lourd sur les routes”, a-t-il ajouté.

Au total, 413 pompiers sont actuellement affectés à l’incendie, tandis que les équipes poursuivent les opérations d’allumage prévues.

Les zones clés jusqu’à mardi soir, les conditions météorologiques entrantes restant un défi, comprennent Olalla FSR, Green Mountain Road au nord, la région d’Apex Mountain Resort, Cedar Creek et Dividend Mountain.

Il n’y a aucune estimation de la date de réouverture de l’autoroute 3A.

@lgllockhart

[email protected]

incendies de forêt en Colombie-BritanniqueBreaking NewsKeremeosOkanagan