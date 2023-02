Inquiétude alors que Bankman-Fried de FTX accède au VPN

Les procureurs américains ont déclaré leur découverte que Sam Bankman-Fried a utilisé un réseau privé virtuel pour accéder à Internet à deux occasions récentes fait craindre que le FTX co-fondateur pourrait cacher ses activités en ligne.

Le juge de Manhattan chargé de l’affaire de fraude criminelle de Bankman-Fried la semaine dernière a exprimé ses propres inquiétudes quant au fait que même si l’accusé n’est pas autorisé à utiliser des applications de messagerie cryptées comme Signal, il pourrait toujours utiliser un code secret à l’ancienne pour contacter les témoins dans l’affaire, comme des lettres. écrit par Mary, reine d’Écosse, il y a plus de 400 ans.

Le juge de district américain Lewis Kaplan a refusé le 9 février d’approuver un accord négocié entre les procureurs et Bankman-Fried qui l’aurait obligé à cesser d’utiliser Signal et certaines autres applications et à ne contacter qu’un ensemble spécifique d’anciens et actuels employés de FTX, tout en préservant son droit d’utiliser WhatsApp avec la technologie de surveillance, iMessage et également de passer des appels Zoom et FaceTime.

Le gouvernement ne conteste pas que de nombreuses personnes utilisent un VPN à des fins bénignes



Dans une lettre adressée au juge lundi soir, un procureur du bureau du procureur américain de Manhattan a déclaré que le gouvernement discutait avec les avocats de Bankman-Fried de la manière d’élaborer des règles de base sur Internet acceptables pour les deux parties et le tribunal.

“Comme l’ont souligné les avocats de la défense, et le gouvernement ne conteste pas que de nombreuses personnes utilisent un VPN à des fins bénignes”, a écrit l’avocate adjointe américaine Danielle Sassoon. “De l’avis du gouvernement, cependant, l’utilisation d’un VPN soulève plusieurs problèmes potentiels.”

Un VPN est un mécanisme de cryptage qui cache les activités en ligne des tiers et dissimule les allées et venues d’un utilisateur, a écrit Sassoon, ajoutant que ces réseaux donnent accès aux échanges internationaux de crypto-monnaie, permettent des transferts de données sans détection et offrent une méthode secrète pour accéder au dark Web. .

Lis: Le fondateur de FTX dit que les procureurs l’ont “mis dans des sacs de sable”

L’équipe de défense a déclaré que Bankman-Fried n’utiliserait pas de VPN tant que les discussions se poursuivraient, a déclaré le procureur au juge.

Lis: Dans l’accord de plaidoyer FTX, les associés de Bankman-Fried admettent la fraude

Bankman-Fried vit dans la maison de ses parents à Palo Alto, en Californie, après avoir été libéré en décembre avec une caution de 250 millions de dollars. Il est accusé d’avoir commis une fraude d’un an chez FTX et d’avoir autorisé l’utilisation des fonds des clients pour le trading du fonds spéculatif affilié Alameda Research et pour des dépenses personnelles. — Peter Blumberg, (c) 2023 Bloomberg LP

Recevez la newsletter quotidienne de TechCentral