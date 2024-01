Inquiets de leur avenir et désillusionnés par les politiques

Même s’il n’a jamais été facile d’être adolescent, la génération actuelle de jeunes Américains se sent particulièrement appréhendée, selon un nouveau sondage : anxieuse pour sa vie, désillusionnée quant à la direction que prend le pays et pessimiste quant à son avenir.

Seulement un tiers des personnes interrogées âgées de 12 à 17 ans ont déclaré que les choses allaient bien pour les enfants et les adolescents aujourd’hui, dans une enquête publiée lundi par Common Sense Media, un groupe de défense des droits des enfants. Moins de la moitié ont déclaré qu’ils penseraient qu’ils seraient mieux lotis que leurs parents lorsqu’ils seraient grands – une vision pessimiste partagée par les adolescents de nombreux pays riches, selon d’autres données.

Il ne s’agit pas seulement de l’angoisse des adolescents. Une autre enquête, réalisée par Gallup et la Walton Family Foundation, dont le dernier volet a également été publié lundi, a posé des questions aux jeunes au fil du temps et a examiné comment leurs réponses ont changé. Les membres de la génération Z, âgés de 12 à 27 ans, sont nettement moins susceptibles d’évaluer leur vie actuelle et future de manière positive que les millennials du même âge, révèle l’étude.

Parmi les 18-26 ans, seulement 15 % déclarent que leur santé mentale est excellente. Il s’agit d’une baisse importante par rapport à 2013 et 2003, où un peu plus de la moitié l’avaient déclaré.

Ensemble, ces enquêtes offrent un aperçu inhabituellement détaillé des perspectives des adolescents, qui sont rarement interrogés dans des sondages de haute qualité.

« Les données sont assez criantes : nos enfants ne vont pas bien », a déclaré James P. Steyer, fondateur et PDG de Common Sense Media.

Ces impressions parmi les jeunes pourraient contribuer à un défi pour les campagnes présidentielles avec les nouveaux électeurs éligibles du pays : la participation et l’engagement des jeunes, qui ont particulièrement aidé le président Joe Biden en 2020, semblent être en baisse.

« Pour les jeunes, les options qui se sont présentées toute leur vie ont été soit Trump, soit Biden », a déclaré Kristen Soltis Anderson, associée fondatrice d’Echelon Insights, une société de sondage républicaine, et l’une des sondeurs qui ont mené l’enquête commune. Enquête Sense Media. « Vous regardez peut-être cela et dites : « Non merci ». »

Ce n’est pas que les futurs électeurs soient apathiques à l’égard des politiques publiques : cette génération a tendance à être passionnée par des questions telles que le changement climatique, l’avortement et la guerre au Moyen-Orient, selon les sondeurs.

Mais dans l’enquête Common Sense Media, près des deux tiers des personnes interrogées entre 12 et 17 ans ont déclaré que les politiciens et les élus ne reflétaient pas les besoins et les expériences des jeunes. Les garçons et les répondants blancs étaient légèrement plus susceptibles de le dire. Seulement 7 % des adolescents ont déclaré que les politiciens représentaient très bien les jeunes.

“Les jeunes électeurs, bien qu’ils soient très préoccupés par les problèmes, ne sont spécifiquement liés à aucun parti et pensent que le système politique dans son ensemble est en échec”, ont déclaré Celinda Lake, présidente de Lake Research Partners, une société de sondage démocrate, et un autre sondeur. derrière la nouvelle enquête.

L’éducation est une question primordiale pour les adolescents dans les enquêtes. Posé à une question ouverte de Common Sense sur la chose la plus importante qui pourrait être faite pour améliorer la vie des enfants, une majorité, 1 sur 5, a répondu qu’il fallait améliorer ou réformer le système éducatif.

Plus de la moitié des adolescents ont déclaré que les écoles publiques de la maternelle à la 12e année faisaient un travail passable ou médiocre. Seulement 8 % ont déclaré qu’ils faisaient un excellent travail.

Soixante pour cent ont déclaré que la perte d’apprentissage liée à la pandémie constituait un problème. Margaret Spellings, PDG du Bipartisan Policy Center et secrétaire à l’Éducation sous le président George W. Bush, a déclaré que les adolescents avaient « absolument raison ».

« Nous devons rattraper ces enfants, sinon ils connaîtront un monde de souffrance dans leur vie, et par conséquent dans notre pays », a-t-elle déclaré.

Lorsque Gallup a demandé aux adolescents les trois mots qui décrivaient le mieux ce qu’ils ressentaient à l’école, les réponses les plus courantes étaient ennuyé, fatigué et sous pression.

Seulement un quart d’entre eux ont déclaré qu’ils étaient très convaincus que leur école faisait du bon travail pour les préparer à l’avenir. Ils ont déclaré qu’ils souhaitaient davantage d’enseignement axé sur un apprentissage pratique qui les préparait à une carrière, a déclaré Romy Drucker, directrice du programme éducatif à la Walton Family Foundation.

« Ce que nous entendons, c’est que le lycée semble dépassé pour de nombreux étudiants », a-t-elle déclaré.

Un problème connexe était celui de la santé mentale. Dans l’enquête Common Sense, 65 % ont déclaré que la santé mentale des enfants et des adolescents de leur communauté était mauvaise ou passable. Les filles étaient plus susceptibles que les garçons de le dire. Les réponses étaient largement cohérentes quelle que soit la race.

Les jeunes sont aujourd’hui plus conscients des problèmes de santé mentale et sont moins stigmatisés lorsqu’ils en parlent. Leur inquiétude se reflète dans l’augmentation des taux d’hospitalisation et de suicide.

D’autres mesures du bien-être et de l’ambition ont légèrement diminué. Par rapport aux millennials de cet âge, les enfants de 13 à 17 ans sont un peu moins susceptibles de dire qu’ils ont un ami à qui se confier, qu’ils font régulièrement de l’exercice ou qu’ils envisagent d’aller à l’université, a découvert Gallup.

L’un des principaux facteurs de la crise de santé mentale, a déclaré le Dr Matthew Biel, chef de la division de psychiatrie pour enfants et adolescents à l’hôpital universitaire de Georgetown, est « la numérisation de nos vies, et des médias sociaux en particulier ».

Les adolescents sont d’accord. Interrogés sur la principale cause des problèmes de santé mentale dans l’enquête Common Sense, la plus grande part a cité l’impact négatif des médias sociaux et d’Internet, et la deuxième plus grande a mentionné l’intimidation, y compris en ligne.

“La santé mentale en soi est une préoccupation de santé publique, et je pense que c’est aussi le signe d’un sentiment général de détresse, d’incertitude et de bouleversement”, a déclaré Biel.

Les adultes partageaient bon nombre des préoccupations des adolescents. Dans une enquête complémentaire réalisée par Common Sense auprès de 1 000 électeurs probables, une majorité a déclaré que les choses n’allaient pas bien pour les familles.

Huit personnes sur dix se disent préoccupées par les futures opportunités économiques des enfants, indépendamment de la race, du sexe et du parti.

Ensemble, a déclaré Lake, les enquêtes suggèrent que les causes du pessimisme des adolescents – leurs préoccupations concernant la politique, l’éducation, la santé mentale, les médias sociaux et leur avenir financier – sont interdépendantes, un message qu’elle souhaite que les politiciens qu’elle sert comprennent.

« À l’heure actuelle, si je disais à mes clients qu’investir dans les enfants est la priorité numéro un, ils diraient : « Non, l’économie est la priorité numéro un » », a-t-elle déclaré. « Et ce que nous leur dirions, c’est : vous manquez ce que les gens veulent dans cette économie. L’investissement dans l’enfance est au cœur de l’économie, tant pour les jeunes que pour les adultes.

