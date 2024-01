Inquiet pour Babri, Narasimha Rao a appelé Mani Shankar Aiyar à 5 heures du matin. Le Premier ministre était « figé de peur »

« J’ai reçu un appel à 5 ​​heures du matin du bureau du Premier ministre… Et quand le Premier ministre a téléphoné, il me parlait au milieu d’une phrase. Il a dit ‘Mani, j’ai tout essayé, ils m’ont trahi, je ne sais pas quoi faire’ », a déclaré Aiyar lors d’une conversation avec Vir Sanghvi.

S’exprimant lors du lancement de son livre Le Rajiv que je connaissais : pourquoi il était le Premier ministre indien le plus incompris à l’auditorium Jawahar Bhawan, Aiyar a raconté à un rassemblement de 200 personnes comment il avait rendu visite à Rao au 3 Lok Kalyan Marg (alors Race Course Road), la résidence officielle du Premier ministre, juste un peu après 5 heures du matin à la demande de Rao pour trouver un moyen pour empêcher la chute de la mosquée.

New Delhi: L’ancien Premier ministre Narasimha Rao s’est figé de peur alors que les kar sevaks se sont préparés à renverser la mosquée Babri en décembre 1992, a déclaré récemment à Delhi le chef du Congrès et ancien diplomate Mani Shankar Aiyar.

Pour poursuivre la conversation, Aiyar a demandé à rendre visite à Rao chez lui. Il a raconté à l’auditoire comment il avait convaincu Rao d’organiser une contre-manifestation avec les principaux dirigeants de l’opposition au Parlement, dénonçant les événements qui se déroulent à Ayodhya.

“Soyez le dernier orateur, allez-y et donnez au pays un message de laïcité”, a déclaré Aiyar comme sa dernière suggestion à Rao. Cependant, le discours n’a jamais été prononcé. Aiyar a demandé à Ramu Damodaran, alors assistant exécutif du Premier ministre, de voir s’il pouvait retrouver le discours et il a été trouvé sur le lit de Rao.

« L’homme (Rao) était simplement resté figé de peur. Et c’est dans cet état d’esprit qu’il a fait sa puja, tout au long du temps où les dômes [of Babri Masjid] étaient cassés. Il recherchait l’inspiration divine puisqu’il ne pouvait pas trouver d’inspiration matérielle à partir des circonstances », a déclaré Aiyar.

Aiyar a décrit Rao comme le parfait présentateur de son nom – Narasimha – qui représente moitié homme et moitié lion. “En ce qui concerne les réformes économiques, Narasimha Rao était à moitié un lion, mais lorsqu’il s’agissait de Babri Masjid, il était à moitié un homme”, a déclaré l’ancien ministre de l’UPA devant un auditoire totalement silencieux composé de nombreux anciens membres du Congrès, dont d’anciens vice-présidents. -Président Hamid Ansari.

Mais en ce qui concerne la mosquée Babri, le Premier ministre sous le mandat duquel les serrures de la mosquée ont été ouvertes – Rajiv Gandhi – a été défendu par Aiyar jusqu’à la toute fin de la conversation.

« Comment Rajiv a-t-il pu [Gandhi] ou encore Arun Nehru en 1986 ont imaginé qu’en ouvrant les écluses du Ram Lalla moorthy, nous nous retrouverions avec l’ensemble de Barbi Masjid renversé… Même Rajiv Gandhi, aussi brillant soit-il, n’était pas jyotish [astrologer]», a déclaré Aiyar dans sa tentative apparemment de disculper le rôle de Gandhi dans Ayodhya.

Bofors et le Premier ministre incompris

Rajiv Gandhi, au cours de son mandat de Premier ministre indien entre 1984 et 1989, a été témoin de cinq controverses majeures, selon Aiyar dans son livre : Shah Bano, Babri Masjid, l’opération Brasstacks, la Force indienne de maintien de la paix (IPKF) et Bofors.

La défense de Gandhi par Aiyar contre Babri Masjid reposait davantage sur sa conviction que la responsabilité de l’ouverture des écluses incombait à l’ancien chef du Congrès et ministre syndical Arun Nehru (également cousin de Rajiv Gandhi), plutôt qu’à l’homme en charge du gouvernement à l’époque. le temps.

De même, en ce qui concerne Bofors – l’une des principales controverses qui ont conduit à la défaite finale de Gandhi en 1989 – Aiyar a une fois de plus pointé du doigt Arun Nehru plutôt que Rajiv Gandhi.

Il a également mentionné l’impact de deux journalistes en particulier – N. Ram de l’Hindu et Arun Shourie de L’Express indien – qui croyaient avoir découvert les « racines d’un scandale » qui a conduit à la condamnation de Rajiv Gandhi.

“Dans le Ardbo journaux, il y avait un certain nombre d’initiales…Q ils [Ram and Shourie] a dit que c’était évidemment [Ottavio] Quattrocchi, R, ont-ils dit, est évidemment Rajiv [Gandhi]H, ils ont dit qu’il était évidemment Hinduja, N ils n’ont pas demandé qui était N », a déclaré Aiyar.

« Pourquoi n’ont-ils pas demandé qui était N ? Parce que s’il y a un N, c’est soit Arun Nehru, soit le N signifie personne », a soutenu Aiyar, ajoutant que les journalistes ont délibérément « retardé ou refusé » d’aborder la question du lien entre N et AE Services.

AE Services, une société qu’Aiyar prétendait impliquée dans « l’espionnage industriel », s’est vu promettre un paiement de 35 millions de dollars, à condition que l’accord soit conclu avant le 31 mars 1986. Les paiements seraient échelonnés correspondant aux échéances par lesquelles le gouvernement de L’Inde paierait pour le canon Bofors, selon Aiyar.

Dans son livre, Aiyar dresse le portrait d’un Premier ministre complètement trompé par ses plus proches collaborateurs et qui, bien que bon de cœur, était beaucoup trop naïf et confiant envers son entourage. Mais alors qu’Aiyar n’avait que des éloges et des défenses pour Rajiv Gandhi, il n’avait pas de paroles aussi aimables pour son jeune frère Sanjay Gandhi.

En apprenant la mort du jeune Gandhi suite à un accident d’avion près de l’aéroport de Safdarjung à New Delhi, Aiyar a regardé par sa fenêtre et a dit : « Dieu, je ne crois pas en toi, mais si tu existes, merci. »

(Edité par Anurag Chaubey)