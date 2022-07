Inquiet de décrocher ce premier emploi ? Voici un aperçu des diplômes “les plus employables”

Obtenir un emploi après l’obtention du diplôme n’est pas une évidence. Bien que le marché du travail soit solide et que les diplômés des collèges soient encore plus employables – et gagnent plus – que leurs homologues du secondaire, le choix de la majeure et du diplôme contribue grandement à déterminer dans quelle mesure vous serez embauchable. Un baccalauréat en mathématiques donne aux étudiants les meilleures chances d’obtenir un emploi juste après l’obtention de leur diplôme, suivi d’un baccalauréat en chimie, histoire et musique, selon un récent étude par ProWritingAidsur la base des données du Département américain de l’éducation et des programmes de diplômes universitaires à l’échelle nationale. En savoir plus sur les finances personnelles :

Établir un budget dès la sortie de l’université est facile Certes, l’employabilité n’est pas la même chose que le potentiel de gain, note le rapport. “Le plus souvent, les diplômés doivent choisir entre un diplôme sûr qui donne plus de chances d’obtenir un emploi tout de suite ou un diplôme qui, s’il débouche sur un emploi, peut leur rapporter un bon salaire en quelques années”, a déclaré un porte-parole de dit ProWritingAid. Les conclusions de l’étude comprenaient : Parmi les majeures en mathématiques, les diplômés de l’Université Johns Hopkins de Baltimore étaient les mieux payés à leurs débuts, gagnant un salaire médian de 70 019 $ la première année et de 101 777 $ la troisième année après l’obtention de leur diplôme.

Alternativement, les diplômés en chimie les mieux payés venaient des universités publiques. Les diplômés titulaires d’un baccalauréat en chimie de l’Université d’État de San Francisco ont un salaire médian de 60 594 $ trois ans après l’obtention de leur diplôme.

Pour les majors en histoire, l’Université Rice, à Houston, offre les perspectives de revenus les plus élevées, avec un salaire médian de 61 295 $ trois ans après l’obtention du diplôme.

Les diplômés en musique de la Stephen F. Austin State University avaient les salaires médians les plus élevés – 45 138 $ – suivis de la West Texas A&M University et de la North Dakota State University. En ce qui concerne les majors les mieux rémunérées, les 10 principaux domaines d’études sont tous liés à l’ingénierie – à l’exception de l’informatique, selon la Réserve fédérale de New York. rapport récent des salaires des diplômés universitaires. À peine sortis de l’université, les diplômés en informatique sont probablement les mieux payés, gagnant 75 900 $ en moyenne, suivis des diplômés en génie, a également constaté l’Association nationale des collèges et des employeurs.

Après avoir ajouté des considérations telles que la satisfaction au travail et le niveau de stress, entre autres facteurs, les étudiants qui se sont concentrés sur l’informatique, les affaires, l’ingénierie et l’administration de la santé se sont sentis les plus satisfaits de leur choix de concentration, selon une étude distincte du marché de l’emploi ZipRecruiter.

Ce sont les étudiants universitaires qui se sont spécialisés en anglais, en éducation, en communication, en sciences biologiques et en droit qui ont déclaré le regretter le plus, selon l’enquête de ZipRecruiter auprès de plus de 5 000 diplômés universitaires.