Inondée de touristes, Venise envisage de nouveaux frais pour les excursionnistes

Venise, inondée de touristes, a approuvé mardi des lignes directrices visant à tester de nouveaux frais pour les excursionnistes pendant les week-ends de forte fréquentation l’année prochaine.

Le conseil municipal a donné son feu vert aux lignes directrices, modifiant les plans antérieurs moyennant des frais annoncés il y a un an. L’approbation finale du plan sera examinée le 12 septembre.

Ces frais, initialement de 5 euros (5,50 dollars) par excursionniste, ne constituent « pas un outil permettant de gagner de l’argent », a indiqué la ville dans un communiqué. Au lieu de cela, la stratégie vise à améliorer la qualité de vie du nombre décroissant de résidents à temps plein de Venise ainsi que des visiteurs de passage, qui paient déjà une taxe d’hébergement et seront donc exonérés de cette taxe.

Le test durera environ 30 jours et aura lieu en 2024 les week-ends de printemps couvrant les jours fériés italiens et les week-ends d’été. Les jours exacts du test seront fixés par la ville dans les prochaines semaines.

« L’objectif est de décourager le tourisme quotidien à certaines périodes, en fonction de la fragilité et du caractère unique de la ville », indique le communiqué.

Les personnes exonérées de ces frais comprennent les personnes qui se rendent au travail à Venise ou dans les petites îles, les étudiants, les résidents de la région de Vénétie, qui comprend la ville, et ceux qui paient des impôts sur la propriété locale. Les frais seront appliqués aux excursionnistes de plus de 14 ans.

Environ quatre cinquièmes de tous les touristes viennent à Venise pour une journée seulement. En 2019, dernière année complète de tourisme avant la pandémie de COVID-19, environ 19 millions d’excursionnistes ont visité Venise et n’ont fourni qu’une fraction des revenus de ceux qui y sont restés au moins une nuit. Avec seulement quelques heures à passer à Venise, les excursionnistes ont tendance à affluer vers la place Saint-Marc et d’autres incontournables touristiques, ce qui s’ajoute au trafic piétonnier qui rend la marche dans les rues étroites de la ville ou sur certains de ses ponts un travail lent.

La stratégie tarifaire a été discutée il y a quelques années mais a été suspendue pendant la pandémie. Les restrictions de voyage pendant une grande partie de l’épidémie ont vu le tourisme à Venise presque disparaître – et ont permis aux Vénitiens d’avoir leur ville pratiquement pour eux seuls pour la première fois depuis des décennies.

L’année dernière, un plan d’inscription préalable pour les excursionnistes a été envisagé en plus des frais. La déclaration de mardi de la ville n’indique pas si elle envisagera éventuellement de plafonner le nombre d’excursionnistes à certaines heures.

Le tourisme de masse à Venise a commencé au milieu des années 1960 et le nombre de visiteurs n’a cessé d’augmenter. Pendant ce temps, le nombre de Vénitiens vivant dans la ville a régulièrement diminué en raison des embouteillages, du coût élevé de la livraison de nourriture et d’autres biens dans Venise sans voiture et des inondations fréquentes qui endommagent les maisons et les entreprises.

En 1970, le cœur historique de Venise – à l’exclusion des habitants vivant sur les petites et pittoresques îles de la lagune vénitienne de Murano et Burano – comptait une population à temps plein d’environ 110 000 habitants. L’année dernière, ce nombre était tombé à à peine 50 000.