Inondations probables ce week-end

Après l’une des périodes septembre/octobre les plus sèches jamais enregistrées, Green Country est sur le point de connaître un épisode de pluie de 3 jours qui provoquera d’importantes inondations des rivières, des rues et même des quartiers.

Nous nous attendons à ce que plusieurs séries d’averses et de tempêtes traversent Green Country à partir de samedi soir et jusqu’à lundi de la semaine prochaine. Une grande partie de la région peut s’attendre à au moins quelques centimètres de pluie, avec des quantités isolées de plus de 10 pouces possibles.

Les averses et les tempêtes devraient se déplacer vers l’ouest de Green Country samedi en fin d’après-midi, puis se propager dans la région jusqu’à samedi soir.

Les matchs à domicile de l’OU et de l’OSU ont été déplacés plus tôt dans la journée pour tenir compte du timing plus tardif du temps orageux. Il semble que OU puisse terminer son match sans trop de problèmes, mais OSU pourrait faire face à un temps pluvieux/orageux en seconde période et certainement pour l’après-match.

Le dimanche matin s’annonce comme un début orageux et vous pouvez vous attendre à plusieurs épisodes de pluie jusqu’à dimanche soir.

Veuillez rester attentif à la météo ce week-end. Si vous rencontrez une route sur laquelle coule de l’eau, n’essayez pas de traverser l’eau. Plus de la moitié de tous les décès liés aux crues soudaines se produisent dans les automobiles ! Si vous vivez dans une zone sujette aux inondations, soyez prêt à déménager vers un terrain plus élevé si cela est justifié. Assurez-vous également que vos gouttières et vos égouts pluviaux sont exempts de feuilles et de débris. Et n’oubliez pas, comme toujours, lorsque le tonnerre gronde, rentrez à l’intérieur !

