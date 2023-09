Inondations meurtrières dans l’est de la Libye après la tempête du week-end | Actualités sur les inondations

La tempête méditerranéenne Daniel a provoqué des inondations dévastatrices en Libye, qui ont emporté des quartiers entiers et détruit des maisons dans plusieurs villes côtières de l’est de ce pays d’Afrique du Nord. On craint qu’au moins 2 000 personnes soient mortes, a déclaré le chef d’un gouvernement autoproclamé dans l’est du pays.

Les destructions semblent les plus importantes à Derna, une ville située à l’est du pays. La Libye reste divisée entre deux administrations rivales, l’une à l’est et l’autre à l’ouest, chacune soutenue par des milices et des gouvernements étrangers.

Le chef du groupe d’aide du Croissant-Rouge dans la région avait déclaré plus tôt lundi que le bilan des morts à Derna s’élevait à 150, mais qu’il s’attendait à une augmentation.

Dans un entretien téléphonique avec la chaîne de télévision Almasar lundi, le Premier ministre Oussama Hamad, du gouvernement de l’est de la Libye, a déclaré que 2 000 personnes seraient mortes à Derna et que des milliers seraient portées disparues. Il a déclaré que Derna avait été déclarée zone sinistrée.

Ahmed al-Mosmari, porte-parole des forces militaires sous le commandement du gouvernement de l’Est, a déclaré lors d’une conférence de presse que le nombre de morts à Derna avait dépassé les 2 000. Selon lui, entre 5 000 et 6 000 personnes seraient portées disparues. Al-Mosmari a attribué la catastrophe à l’effondrement de deux barrages voisins, provoquant une crue soudaine mortelle.

Au moins 46 personnes auraient été tuées dans la ville de Bayda, dans l’est du pays, a déclaré Abdel-Rahim Mazek, directeur du principal centre médical de la ville. Sept autres personnes auraient été tuées dans la ville côtière de Suse, dans le nord-est de la Libye, selon l’Autorité des ambulances et des situations d’urgence. Sept autres personnes auraient été tuées dans les villes de Shahatt et Omar al-Mokhtar, a déclaré Ossama Abduljaleel, ministre de la Santé. Une personne aurait été morte dimanche dans la ville d’al-Marj.

Le Croissant-Rouge libyen a déclaré avoir perdu le contact avec l’un de ses employés alors qu’il tentait d’aider une famille coincée à Bayda. Des dizaines d’autres personnes ont été portées disparues et les autorités craignent qu’elles ne soient mortes dans les inondations qui ont détruit des maisons et d’autres propriétés dans plusieurs villes de l’est de la Libye, selon les médias locaux.

À Derna, les médias locaux ont déclaré que la situation était catastrophique, sans électricité ni communication.

Georgette Gagnon, coordinatrice humanitaire de l’ONU pour la Libye, a déclaré que les premiers rapports montraient que des dizaines de villages et de villes étaient « gravement touchés… avec des inondations généralisées, des dommages aux infrastructures et des pertes en vies humaines ».

La tempête Daniel devrait arriver lundi dans certaines parties de l’ouest de l’Égypte, et les autorités météorologiques du pays ont mis en garde contre d’éventuelles pluies et mauvais temps.