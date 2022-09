Inondations et dévastations après l’ouragan Ian qui s’abat sur la Floride

L’ouragan Ian a “inondé et dévasté” jeudi des parties de la Floride.

La tempête devrait se propager à l’est de la Floride, à la Géorgie et à la Caroline du Sud.

Un bateau transportant des migrants pendant la tempête a coulé, faisant 20 disparus.

L’ouragan Ian a inondé des villes et éteint les lumières de millions de foyers jeudi alors que la Floride évaluait les dommages causés par ce que le gouverneur de l’État a décrit comme une “inondation de 500 ans”.

Les autorités ont lancé une intervention d’urgence majeure après l’une des tempêtes américaines les plus intenses depuis des années.

Des équipages d’hélicoptères ont arraché des survivants d’îles-barrières frappées par un déluge qui a vu des ondes de tempête s’écraser sur les villes en bord de mer et les communautés de la pluie pendant des heures.

Après un premier aperçu de la destruction à couper le souffle, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a déclaré que la ville côtière de Fort Myers et Cape Coral adjacente étaient “vraiment inondées et vraiment dévastées” par la tempête.

Il a dit qu’il y avait “deux décès non confirmés” qui étaient probablement liés à l’ouragan.

LIRE | Des vues poignantes de l’ouragan Ian depuis les airs et l’espace montrent à quel point la tempête est grande et puissante

Le National Hurricane Center (NHC) a déclassé Ian en tempête tropicale jeudi, mais a déclaré qu’il provoquait des “inondations catastrophiques” et prévoyait de nouvelles inondations “mortelles”, des ondes de tempête et des vents violents dans le centre et l’est de la Floride ainsi qu’en Géorgie et dans le sud. Caroline.

La patrouille frontalière américaine a déclaré qu’un bateau transportant des migrants avait coulé en mer pendant l’ouragan, faisant 20 disparus. Quatre Cubains ont nagé jusqu’au rivage dans les îles Florida Keys et les garde-côtes ont sauvé trois autres.

Ian a également menacé la ville d’Orlando et les parcs à thème Disney à proximité, qui ont été fermés.

“Nous sommes vivants”

La sauvagerie d’Ian était plus évidente le long de la côte ouest de la Floride, y compris à Punta Gorda, qui a été plongée dans l’obscurité après que la tempête ait coupé l’électricité.

Des vents hurlants ont renversé des arbres, arraché des morceaux de toits et transformé des débris en projectiles dangereux traversant la ville.

Le survivant de Punta Gorda, Joe Ketcham, 70 ans, a raconté à l’AFP les coups “incessants” de métal et ses craintes quant à ce qui allait arriver alors que l’ouragan s’abattait sur sa maison.

“Mais j’ai le sauveur tout-puissant que j’ai prié. Tout cela est matériel”, a déclaré l’homme de 70 ans à propos des dégâts autour de lui. “Nous sommes vivants. Nous allons bien.”

Lisamarie Pierro a déclaré que la tempête “a été longue et intense… le désordre qu’elle a laissé. Mais ce n’est rien. Ma maison est toujours debout”.

Le président Joe Biden a déclaré une “catastrophe majeure” en Floride, une décision qui libère des fonds fédéraux pour les secours en cas de tempête.

DeSantis a quant à lui averti que de larges pans de la Floride restaient menacés.

Il a dit:

La quantité d’eau qui a augmenté, et qui continuera aujourd’hui alors même que la tempête passe, est essentiellement une inondation de 500 ans.

Deux îles-barrières près de Fort Myers, Pine Island et Sanibel Island, populaires auprès des vacanciers, ont été essentiellement coupées lorsque la tempête a endommagé les chaussées vers le continent.

“Les garde-côtes effectuent régulièrement des missions de sauvetage sur les îles-barrières depuis les petites heures du matin”, a ajouté DeSantis.

Évacuations, coupures de courant

Ian a touché terre sous la forme d’un ouragan extrêmement puissant mercredi sur l’île-barrière de Cayo Costa, à l’ouest de Fort Myers.

Des images télévisées dramatiques ont montré des eaux de crue déferlant sur des maisons en bord de mer, submergeant des routes et emportant des véhicules.

Le NHC a déclaré que les vents maximums soutenus d’Ian avaient atteint 240 km / h lorsqu’il a atterri en tant qu’ouragan de catégorie 4 – juste en deçà de la catégorie maximale 5.

Quelque 2,6 millions des 11 millions de foyers et d’entreprises de Floride étaient privés d’électricité jeudi, selon le site Web de suivi PowerOutage.

Des ordres d’évacuation obligatoires avaient été émis dans de nombreuses zones, avec plusieurs dizaines d’abris mis en place. Les aéroports ont arrêté tous les vols commerciaux et les compagnies de croisières ont retardé ou annulé des voyages.

La tempête devait se déplacer au large de la côte centre-est de la Floride plus tard jeudi et émerger dans l’Atlantique avant de souffler à travers la Géorgie et les Carolines au nord.

Selon le NHC :

Une légère réintensification est prévue, et Ian pourrait être proche de la force d’un ouragan à l’approche de la côte de la Caroline du Sud vendredi.

Ian a plongé tout Cuba dans l’obscurité mardi, après avoir battu l’ouest du pays et détruit le réseau électrique de l’île.

Au moins deux personnes sont mortes dans la province de Pinar del Rio, ont rapporté les médias d’État du pays de plus de 11 millions de personnes.

Aux États-Unis, quelque 5 000 membres de la Garde nationale ont été mobilisés en Floride alors que DeSantis s’engageait à déployer tous ses efforts de sauvetage et de récupération.

L’année dernière, quatre ouragans faisaient partie des 20 incidents météorologiques distincts qui ont coûté aux États-Unis 1 milliard de dollars ou plus, a déclaré la National Oceanic and Atmospheric Administration.

L’activité humaine a provoqué des changements climatiques potentiellement mortels, entraînant des phénomènes météorologiques plus graves à travers le monde.