Inondations en RD Congo : Plus de 400 morts dans « les pires inondations que nous ayons jamais connues » | Nouvelles du monde

Plus de 400 personnes ont été tuées dans des crues soudaines dans l’est de la République démocratique du Congo, ce qui en fait l’une des catastrophes naturelles les plus meurtrières de l’histoire récente du pays.

D’autres corps ont été retrouvés lundi après que les inondations ont dévasté deux villages – Bushushu et Nyamukubi – dans le territoire de Kalehe du pays.

Cela survient quelques jours après que des pluies torrentielles, qui ont commencé jeudi, ont déclenché des glissements de terrain et fait sortir des rivières de leur lit.

Des sources locales de la société civile ont déclaré que les corps retrouvés avaient été enveloppés dans des sacs et entassés dans des fosses communes au cours du week-end.

Vendredi, il a été rapporté qu’au moins 176 personnes avaient été tuées, alors que les travailleurs humanitaires ont creusé les vestiges des villages rasés pour récupérer des corps recouverts de boue des débris avec des centaines de personnes toujours portées disparues.

Mais selon les derniers rapports, ce nombre a maintenant plus que doublé.

« La pire inondation »

S’adressant à l’agence de presse Reuters, le gouverneur du Sud-Kivu, Theo Ngwabidje Kasi, a déclaré que le nombre de morts s’élevait désormais à 401, mais il n’a pas fourni plus de détails.

« C’est la pire inondation que nous ayons jamais connue », a déclaré le représentant de la société civile Christian Zihindula Bazibuhe, ajoutant que des corps flottaient toujours sur le lac Kivu.

Le gouvernement congolais a déclaré lundi jour de deuil national, avec des drapeaux à mettre en berne à la mémoire des victimes.

Selon un porte-parole du gouvernement, une délégation de responsables gouvernementaux et de législateurs envoyée par le président congolais, Félix Tshisekedi, est arrivée à Bukavu – une ville située près de la partie sud du lac Kivu – et prévoyait de visiter la zone dévastée le même jour.

« Tout le village a été transformé en terrain vague »

Dimanche, une survivante en deuil a déclaré avoir perdu sa famille et de nombreux voisins.

Anuarite Zikujuwa a déclaré : « Tout le village a été transformé en terrain vague.

« Il ne reste que des pierres, et nous ne pouvons même pas dire où se trouvait autrefois notre terre. »

L’agence humanitaire des Nations Unies OCHA a également ajouté qu’environ 3 000 familles ont perdu leur maison à cause des inondations.

Les experts du climat des Nations Unies (ONU) ont averti que la hausse des températures augmente l’intensité et la fréquence des pluies à travers l’Afrique.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a décrit les inondations comme « une autre illustration de l’accélération du changement climatique » et de l’impact sur les nations « qui n’ont rien contribué au réchauffement climatique ».

L’année dernière, au moins plus de 100 personnes ont été tuées après des inondations dévastatrices qui ont frappé Kinshasa.

A l’époque, le Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) avait déclaré : « Au moins 169 personnes sont mortes après de fortes pluies qui se sont abattues sur Kinshasa dans la nuit du 12 au 13 décembre, selon les autorités ».

Les inondations dévastatrices au Congo – en images

Une femme dont des membres de la famille ont disparu pleure en apprenant que d’autres corps ont été retrouvés sur une île voisine, dans le village de Nyamukubi, dans la province du Sud-Kivu. Photo : AP



Des proches se rassemblent samedi pour identifier les victimes dans le village de Nyamukubi, province du Sud-Kivu, au Congo. Photo : AP



