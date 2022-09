Inondations en Ouganda: 16 morts alors que de fortes pluies déclenchent des glissements de terrain

CNN

—



Au moins 16 personnes sont mortes dans l’ouest de l’Ouganda après que de fortes pluies dans le district de Kasese mardi soir ont provoqué un glissement de terrain tôt mercredi, selon tweets de la Croix-Rouge ougandaise.

La plupart des corps récupérés étaient des femmes et des enfants, a indiqué la Croix-Rouge. Six personnes ont également été blessées et reçoivent des soins dans un hôpital local, a indiqué la porte-parole de la Croix-Rouge, Irene Nakasiita. tweeté.

Les secouristes ont pelleté dans la boue à la recherche de survivants. Le district de Kasese, où la catastrophe s’est produite, est sujet aux glissements de terrain, en particulier pendant la saison des pluies, car il se trouve dans les contreforts des montagnes Rwenzori qui chevauchent la frontière avec la République démocratique du Congo.

Après une sécheresse prolongée, de fortes pluies sont tombées sur une grande partie de l’Ouganda depuis fin juillet, causant des morts et des inondations, ainsi que la destruction de cultures, de maisons et d’infrastructures.

En juillet, des inondations causées par de fortes pluies ont tué au moins 24 personnes dans le district de Mbale, dans l’est de l’Ouganda.

L’agence météorologique du pays avait averti qu’elle serait frappée par des pluies exceptionnellement fortes et destructrices pendant la saison août-décembre et a conseillé aux personnes vivant dans les zones montagneuses d’être vigilantes ou d’évacuer vers des zones plus sûres.

De nombreuses régions de l’Ouganda sont sujettes aux inondations après de fortes pluies, mais l’ensemble du pays est vulnérable aux catastrophes naturelles.

Plus de 300 000 personnes ont été touchées par les inondations et les glissements de terrain dans les régions de l’est et de l’ouest de l’Ouganda, selon un rapport du Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires. Environ 65 000 personnes ont été déplacées, ajoute le rapport.