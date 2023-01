Inondations en Nouvelle-Zélande : trois morts et un disparu après des pluies torrentielles

CNN

Trois personnes sont mortes et au moins une personne est portée disparue à la suite de pluies torrentielles qui ont provoqué d’importantes inondations et de nombreuses évacuations en Nouvelle-Zélande, a déclaré samedi le Premier ministre Chris Hipkins.

“La perte de vies humaines souligne l’ampleur de cet événement météorologique et la rapidité avec laquelle il est devenu tragique”, a déclaré Hipkins lors d’un point de presse après avoir rencontré les services d’urgence et examiné les dégâts à Auckland. “Il est clair que ça va être un gros travail de nettoyage.”

Il s’était rendu à Whenuapai, au nord d’Auckland, pour visiter les communautés touchées, a rapporté samedi Radio New Zealand, affiliée à CNN.

“Il s’agit d’un événement sans précédent”, a écrit Hipkins, qui n’a prêté serment que cette semaine, sur Twitter. “Nous vous apporterons autant de soutien que possible.”

Auckland, la plus grande ville de Nouvelle-Zélande, a été durement touchée par de fortes pluies et des orages. Vendredi a été le jour le plus humide de la ville jamais enregistré, avec environ 240 mm de précipitations, soit l’équivalent d’un été entier de pluie.

Les autorités aéroportuaires ont déclaré que les terminaux et les routes avaient été touchés par des inondations généralisées. Des photos et des vidéos partagées sur Twitter montraient des voyageurs pataugeant dans l’eau dans les terminaux. Des milliers de personnes avaient également campé dans les terminaux pendant la nuit en raison des inondations, ont déclaré des responsables.

Les équipes de recherche et de sauvetage ont déclaré avoir répondu à plus de 400 appels d’urgence concernant la météo.

L’aéroport a rouvert pour les vols intérieurs samedi à 12 heures, heure locale, et le terminal domestique “fonctionne normalement”, a indiqué l’aéroport dans une mise à jour sur les réseaux sociaux.

Cependant, il a ajouté qu’aucun vol international ne sera opéré à l’aéroport d’Auckland samedi, sans arrivées internationales avant 7 heures du matin, heure locale, dimanche.

“L’aéroport d’Auckland a évalué les dommages causés à notre terminal international et a malheureusement déterminé qu’aucun vol international ne peut fonctionner aujourd’hui”, a déclaré l’aéroport sur Twitter.

“Nous savons que c’est extrêmement frustrant, mais la sécurité des passagers est notre priorité absolue”, a-t-il déclaré.

La pluie s’est calmée depuis. Mais de fortes pluies, bien que moins extrêmes, sont toujours attendues dans les prochains jours, ont indiqué les météorologues.

Hipkins a réitéré l’accent mis par le gouvernement sur “s’assurer que nous soutenons les habitants d’Auckland”, tout en s’adressant à la presse aux côtés du maire d’Auckland et des responsables de la gestion des catastrophes samedi.

“Dans la foulée, nous aurons tout le temps d’évaluer la réponse… mais pour l’instant, notre objectif est de nous assurer que nous soutenons les habitants d’Auckland à travers cela”, a déclaré le Premier ministre alors que l’on se demandait si le gouvernement avait répondu assez rapidement.

Hipkins a déclaré qu’il avait vu l’impact des pluies sur les communautés et que le gouvernement central fournirait autant de soutien que possible.

Il a déclaré que le gouvernement avait déjà mis à disposition un montant initial de 100 000 NZD (64 900 USD) pour les communautés touchées et que davantage de fonds seraient disponibles.

Le Premier ministre a également reconnu la façon dont les gens se sont réunis « pour prendre soin les uns des autres » et a réitéré les avertissements que davantage de mauvais temps sont en route.

Un certain nombre d’événements dans la ville, dont les concerts d’Elton John, ont été annulés.

Le chanteur a dit qu’il était “absolument navré” que le concert de vendredi ne puisse pas avoir lieu.

“J’étais sur place et déterminé à jouer car les bulletins météorologiques que nous avions reçus à l’avance n’étaient pas entièrement concluants”, a-t-il écrit dans un post sur Instagram.

Le promoteur du concert Frontier Touring a confirmé sur Twitter que le spectacle de samedi avait également été annulé.