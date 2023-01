Inondations en Nouvelle-Zélande: trois morts et un disparu alors qu’Auckland est frappée par des précipitations record

Des pluies torrentielles à Auckland ont fait trois morts et une autre disparue, a annoncé samedi la police, après des inondations généralisées dans la plus grande ville de Nouvelle-Zélande.

Deux ont été retrouvés morts dans la vallée de Wairau sur la côte nord d’Auckland – un dans un ponceau et un second dans un parking inondé – et un troisième corps a été retrouvé plus tard après qu’un glissement de terrain a frappé une maison du centre-ville.

Un autre homme est porté disparu après avoir été balayé dans une communauté au sud d’Auckland.

Le nouveau Premier ministre, Chris Hipkins, s’est rendu samedi dans la région dévastée avec son ministre de la Gestion des urgences, Kieran McAnulty. Hipkins a promis que le soutien du gouvernement arriverait dans les prochains jours et a mis en garde contre de nouvelles intempéries.

Il a exhorté les habitants d’Auckland à éviter les déplacements inutiles, à rester hors de l’eau et à surveiller leurs proches. “Pour l’instant, l’accent est mis sur le soutien des habitants d’Auckland à travers cela”, a-t-il déclaré.

La ville a battu tous ses records de précipitations – 249 mm contre un précédent record de 161 mm en 24 heures – ce qui en fait son jour et son mois les plus humides jamais enregistrés. Le prévisionniste météorologique du pays a déclaré que si les fortes pluies s’étaient atténuées, une autre période d’averses était possible dimanche.

C’est un peu difficile à distinguer à cause des couleurs (la pluie n’atteint pas souvent cette extrémité de l’échelle). Il s’agit d’observations radar de 24 heures pour Auckland. Rouge = 200mm+

Violet = 300mm+ Des chiffres sans précédent.@Kieran_McAnulty @AklCouncil @AucklandCDEM @WakaKotahiAkNth pic.twitter.com/CYEdEFlPz3 — MetService (@MetService) 28 janvier 2023

McAnulty a déclaré que des camions-citernes étaient envoyés dans la région, a-t-il dit, et les résidents ont été invités à réduire leur consommation d’eau afin de réduire les niveaux d’eaux usées. Les habitants des zones touchées ont également été invités à n’acheter que la nourriture dont ils ont besoin pendant que les dommages causés aux supermarchés et aux services d’approvisionnement alimentaire étaient évalués.

L’état d’urgence reste en place dans la ville d’environ 1,6 million d’habitants sur l’île nord de la Nouvelle-Zélande alors que les pluies ont diminué après avoir provoqué des inondations dans le nord, le nord-ouest et l’ouest. Invité à répondre aux affirmations selon lesquelles la déclaration a été annoncée trop tard vendredi soir, Hipkins a déclaré que nous n’entrerions pas dans des décisions « devinettes » sur la question.

Des inondations soudaines à Auckland vendredi ont transformé les routes en rivières. Photographie : Twitter @MonteChristoNZ/Reuters

Auckland Emergency Management – qui fait partie du conseil municipal, a déclaré que la lumière du jour avait révélé la première “véritable compréhension” de l’impact de la tempête, causée par l’air chaud descendant des tropiques qui a déclenché de fortes pluies et des orages.

“Auckland a été assommée vendredi – la journée la plus humide jamais enregistrée à Auckland – et aujourd’hui, nous commençons le nettoyage”, a déclaré le contrôleur de service de l’agence, Andrew Clark, dans un communiqué, appelant à la prudence les résidents rentrant chez eux pour enquêter sur les dommages causés par les inondations.

“Nous ne commencerons pas à avoir une bonne idée du nombre de personnes concernées avant plus tard dans la journée et, même alors, cela prendra du temps, avec des informations qui continuent d’arriver et de nombreuses évaluations à effectuer”, a-t-il déclaré.

Simon Bridges, directeur général de la Chambre de commerce d’Auckland, a déclaré qu’il s’attend à ce que la facture de nettoyage se chiffre en dizaines de millions, selon les médias nationaux, et a convoqué une réunion dimanche pour discuter de la manière d’aider à soutenir les entreprises.

Le maire d’Auckland, Wayne Brown, a averti vendredi soir que l’opération de nettoyage serait un “travail majeur, majeur”.

Les inondations soudaines ont transformé de nombreuses routes d’Auckland en rivières vendredi, et le temps sauvage a fermé l’aéroport de la ville, le plus grand du pays, avec de l’eau jusqu’aux chevilles dans certains terminaux.

Air New Zealand a déclaré que ses vols intérieurs à destination et en provenance d’Auckland avaient repris à partir de midi samedi, et a indiqué qu’elle évaluait si les vols internationaux reprendraient également lorsque le terminal international ouvrira à 17 heures, heure locale.

La compagnie aérienne avait 12 vols internationaux à destination d’Auckland détournés dans la nuit, a-t-elle annoncé plus tôt samedi.

Hipkins, qui a prêté serment mercredi après la démission de Jacinda Ardern, a écrit sur Twitter que les agences gouvernementales “travaillaient d’arrache-pied” pour aider.

Hipkins a déclaré que le centre national de gestion des crises, situé sous le bâtiment du Parlement dans la capitale, Wellington, aidait à coordonner l’intervention d’urgence.

L’averse persistante a entraîné l’annulation du concert d’Elton John vendredi au stade Mount Smart d’Auckland en raison de préoccupations pour la sécurité des foules.

Les services d’urgence ont été submergés d’appels à l’aide alors que les responsables de la défense civile ont averti les habitants de rester chez eux.

Les habitants d’Auckland ont été invités à contacter les services d’urgence uniquement s’ils sont confrontés à un danger «mortel».

Avec l’Agence France-Presse et Reuters