Inondations en Libye : une enquête ouverte alors que les espoirs de retrouver des survivants s’estompent

Les autorités libyennes ont ouvert une enquête sur l’effondrement de deux barrages qui a provoqué une inondation dévastatrice dans une ville côtière alors que les équipes de secours recherchaient les corps samedi, près d’une semaine après que le déluge ait tué plus de 11 000 personnes.

Le procureur général de Libye, Al-Sediq al-Sour, a déclaré que les procureurs enquêteraient sur l’effondrement des barrages, construits dans les années 1970, ainsi que sur l’allocation des fonds d’entretien. Il a déclaré que les procureurs enquêteraient sur les autorités locales de la ville, ainsi que sur les gouvernements précédents.

« Je rassure les citoyens sur le fait que quiconque a commis des erreurs ou des négligences, les procureurs prendront certainement des mesures fermes, porteront plainte contre lui et le soumettront à un procès », a-t-il déclaré vendredi lors d’une conférence de presse à Derna.

Les groupes humanitaires ont mis en garde contre le risque croissant posé par la propagation de maladies qui pourrait aggraver la crise humanitaire, alors que les espoirs de retrouver davantage de survivants s’estompent quelques jours après les inondations meurtrières.

Les inondations de dimanche ont submergé la ville portuaire de Derna, emportant des milliers de personnes et de maisons dans la mer après la rupture de deux barrages en amont sous la pression des pluies torrentielles déclenchées par la tempête de la force d’un ouragan.

Des bilans contradictoires ont été signalés, mais les projections officielles du bilan global ont dépassé les 11 000.

Des organisations humanitaires telles qu’Islamic Relief et Médecins sans frontières (MSF) ont averti que la période à venir pourrait être marquée par la propagation de maladies ainsi que par de graves difficultés pour acheminer l’aide à ceux qui en ont le plus besoin.

L’Islamic Relief a mis en garde contre une « deuxième crise humanitaire » après les inondations, soulignant le « risque croissant de maladies d’origine hydrique et de pénurie de nourriture, d’abris et de médicaments ».

« Des milliers de personnes n’ont nulle part où dormir et n’ont pas de nourriture », a déclaré Salah Aboulgasem, directeur adjoint du développement des partenariats de l’organisation.

« Dans de telles conditions, les maladies peuvent rapidement se propager à mesure que les systèmes d’approvisionnement en eau sont contaminés. La ville sent la mort. Presque tout le monde a perdu quelqu’un qu’il connaît.

MSF, quant à elle, a annoncé qu’elle déployait des équipes dans l’est pour évaluer l’approvisionnement en eau et l’assainissement.

« Avec ce type d’événement, nous pouvons vraiment nous inquiéter des maladies liées à l’eau », a déclaré Manoelle Carton, coordinatrice médicale de MSF à Derna, qui a qualifié les efforts de coordination de l’aide de « chaotiques ».

Les autorités libyennes ont largement bouclé Derna des civils dans le but de donner de l’espace aux travailleurs humanitaires d’urgence et en raison des inquiétudes concernant la contamination des eaux stagnantes.

Seules les équipes de recherche et de secours seraient autorisées à pénétrer dans les zones de la ville les plus touchées par les inondations, a déclaré Salem Al-Ferjani, directeur général des services d’ambulance et d’urgence dans l’est de la Libye. De nombreux citoyens ont déjà quitté volontairement la ville.

Mais la Croix-Rouge et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ont souligné que contrairement à une idée largement répandue, les corps des victimes de catastrophes naturelles représentaient rarement une menace pour la santé. Les organisations ont publié vendredi une déclaration commune appelant les Libyens à cesser d’enterrer leurs morts dans des fosses communes.

« Certains peuvent agir rapidement pour enterrer les corps, par exemple dans des fosses communes, en partie pour tenter de gérer cette détresse, et parfois par crainte que ces corps ne constituent une menace pour la santé », indique le communiqué.

« Cette approche peut être préjudiciable à la population. Même si les autorités locales et les communautés peuvent être soumises à d’immenses pressions pour enterrer les morts rapidement, les conséquences d’une mauvaise gestion des morts comprennent une détresse mentale durable pour les membres des familles ainsi que des problèmes sociaux et juridiques.

Un journaliste de l’AFP à Derna a déclaré que les quartiers centraux des deux côtés du fleuve, qui s’assèche normalement à cette époque de l’année, semblaient être passés par un rouleau compresseur, déracinant des arbres et des bâtiments et projetant des véhicules sur les brise-lames du port.

Stephanie Williams, diplomate américaine et ancienne envoyée de l’ONU en Libye, a appelé à une mobilisation mondiale pour coordonner les efforts d’aide à la suite des inondations. Elle a mis en garde contre « la prédilection de la classe dirigeante prédatrice libyenne à utiliser le prétexte de « souveraineté » et de « propriété nationale » pour diriger un tel processus de manière indépendante et dans son propre intérêt ».

Lors d’une conférence de presse vendredi soir, Ahmed al-Mesmari, porte-parole de l’homme fort militaire basé à l’Est, Khalifa Haftar, a souligné « d’énormes besoins de reconstruction ».

L’ONU a lancé un appel de plus de 71 millions de dollars pour aider des centaines de milliers de personnes dans le besoin et a averti que « l’étendue du problème » restait floue.

« Nous ne connaissons pas l’ampleur du problème », a déclaré vendredi à Genève le chef de l’aide humanitaire de l’ONU, Martin Griffiths, en appelant à une coordination entre les deux administrations rivales de Libye – le gouvernement de Tripoli soutenu par l’ONU et reconnu internationalement et celui basé sur la catastrophe. -frapper vers l’est.

Les équipes du Croissant-Rouge libyen « continuent de rechercher d’éventuels survivants et de dégager les corps des décombres dans les zones les plus endommagées » de Derna, a déclaré son porte-parole, Tawfik Shoukri.

D’autres équipes tentaient de fournir une aide indispensable aux familles de la partie orientale de la ville, qui a été épargnée par les pires inondations mais qui est coupée par la route, a-t-il ajouté.

Shoukri a souligné le niveau « très élevé » de destruction dans la ville, mais a refusé de donner le nombre de victimes.

Alors que la plupart craignent que le nombre de morts soit beaucoup plus élevé, Tamer Ramadan, de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, a déclaré qu’il y avait encore de l’espoir de retrouver des survivants, mais a également refusé de donner un chiffre.

L’Organisation internationale pour les migrations a déclaré que « plus de 38 640 » personnes se sont retrouvées sans abri dans l’est de la Libye, dont 30 000 rien qu’à Derna.

Patrick Wintour a contribué à ce rapport