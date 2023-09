Inondations en Libye : qu’est-ce qui a causé l’ampleur des morts et des destructions dans la ville de Derna, dans l’est du pays ? Tout ce que nous savons jusqu’à présent | Nouvelles du monde

Pluies torrentielles, explosions bruyantes et barrages éclatés.

Avec des milliers de morts, Sky News se penche sur ce qui aurait pu causer les inondations dévastatrices qui ont anéanti un quart de la ville orientale de Derna.

Les images satellite montrent que le fleuve Wadi Derna, qui coule des montagnes à travers la ville jusqu’à la mer, est resté à sec pendant la majeure partie de l’année, bien qu’il soit en crue de manière semi-régulière lorsqu’il pleut.

Mais dimanche soir, la tempête Daniel a frappé la côte et les habitants de Derna ont rapporté avoir entendu de fortes explosions avant de réaliser que les barrages à l’extérieur de la ville s’étaient effondrés, déclenchant des crues soudaines dans le Wadi Derna qui ont fini par s’écraser sur la ville.

Quelque 414 mm de pluie sont tombés sur la ville voisine de Bayda, selon une organisation météorologique locale, que l’équipe météo de Sky News a décrite comme une « énorme quantité de pluie » qui s’est probablement rapidement écoulée plutôt que d’être absorbée par le sol dur et sec.

Le premier barrage se trouve à environ 12 km en amont de la ville, là où convergent deux vallées fluviales, et des images ont montré qu’il a été complètement détruit.

Après avoir brisé le premier barrage, les eaux de crue auraient continué en aval le long du canyon vers le second, qui se trouve à la limite sud de la ville.

En aval du deuxième barrage, un large torrent d’eau a déferlé sur le centre-ville, s’écrasant sur les bâtiments des deux côtés.

Les façades des immeubles à plusieurs étages situés loin de la rivière ont été arrachées et les sols en béton se sont effondrés, tandis que les voitures soulevées par l’inondation sont restées empilées les unes sur les autres.

Selon les estimations, 2 000 personnes pourraient être mortes rien qu'à Derna

La Libye demande une aide internationale après la tempête

Un chercheur met en garde contre des inondations répétées qui menacent la ville

Dans un document de recherche publié l’année dernière, l’hydrologue Abdelwanees AR Ashoor de l’Université Omar al Mukhtar de Libye a averti que les inondations répétées du lit saisonnier de la rivière, ou oued, constituaient une menace pour Derna, citant cinq inondations depuis 1942.

Son journal appelle à des mesures immédiates pour assurer un entretien régulier des barrages et ajoute : « Si une énorme inondation se produit, le résultat sera catastrophique pour les habitants de l’oued et de la ville ».

La tempête a également touché d’autres zones, notamment la ville de Bayda, où une cinquantaine de personnes auraient été tuées.

Des centaines de familles ont également été déplacées et ont trouvé refuge dans des écoles et d’autres bâtiments gouvernementaux à Benghazi et ailleurs dans l’est de la Libye.

