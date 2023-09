Inondations en Libye : plus de 5 300 morts après la rupture des barrages | Nouvelles du monde

L’ampleur du désastre commence à peine à se faire jour

Alex Rossi Correspondant international @alexrossiSKY

Cela a pris du temps, mais il devient désormais rapidement évident pour le monde extérieur que la Libye est confrontée à une grave catastrophe humanitaire.

La tempête Daniel a déjà semé le chaos dans le sud de l’Europe, mais les inondations dans l’est du pays pourraient être encore pires.

Le désastre a été aggravé par les problèmes auxquels la Libye est déjà confrontée : des années de guerre depuis le renversement de Mouammar Kadhafi ont laissé la nation fracturée incapable de faire face à ce terrible événement climatique.

Nous ne connaissons pas vraiment le nombre de morts – ils se comptent certainement par milliers, mais ce chiffre tragique pourrait être bien plus élevé.

Les agences humanitaires estiment que l’effondrement de deux barrages dans la ville côtière de Derna est la cause du pire des dégâts.

Au moins 10 000 personnes sont portées disparues selon le Croissant-Rouge.

Il n’est pas facile d’atteindre les zones les plus touchées : les rivières en crue et les crues soudaines intenses ont emporté les routes et les maisons.

Selon certaines informations, des communautés entières auraient été emportées par la mer.

Tout effort de secours sera également compliqué par les divisions politiques existantes.

Un gouvernement internationalement reconnu siège dans la capitale Tripoli, mais l’est est administré – là où se trouve Derna – par une autorité différente.

Il y a des signes que l’aide se déplace de la capitale vers l’est, mais pour les populations des zones inondées, elle ne peut pas arriver assez rapidement.

Il faudra peut-être plusieurs jours avant que nous connaissions la véritable ampleur de ce désastre et qu’ils obtiennent l’aide dont ils ont besoin.