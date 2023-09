Inondations en Libye : les survivants peuvent encore espérer après la catastrophe du barrage de Derna alors que les « cris sont entendus » sous les décombres | Nouvelles du monde

Tout le monde à Derna attend désespérément de bonnes nouvelles en ce moment, après des jours et des jours de misère totale et de souffrance collective brûlante.

Ainsi, la suggestion selon laquelle il y a des bruits venant du sous-sol, sous une maison recouverte de boue et de décombres, est saisie avec impatience.

Aussi irréaliste, miraculeux et complètement stupéfiant que cela puisse paraître aux autres, ceux qui Derna veulent des survivants.

Peut-être qu’ils ont juste besoin d’espoir, d’espoir que cette agonie qu’ils traversent puisse être apaisée d’une manière ou d’une autre.

Nous observons une foule croissante de bénévoles, d’agents de santé, de soldats et de voisins se précipiter sur les lieux alors que la nouvelle se répand.

Un jeune volontaire vêtu d’une blouse d’hôpital bleue raconte aux pompiers qu’il a entendu les cris d’une femme – à deux reprises.

« Dans quelle mesure en êtes-vous sûr », lui demande-je.

« J’en suis sûr », répond-il. « 100 pourcent. »

Image:

Les personnes impliquées dans l’opération de sauvetage gardent espoir





Image:

Les gens ont passé des heures à creuser à la main dans l’espoir désespéré de trouver des survivants





En savoir plus:

« Miracle dévastateur » : un garçon de 11 ans survit aux inondations après la mort de sa famille

Les experts « mettent en garde contre le danger des barrages de Derna depuis près de 40 ans »

Mais en regardant le terrain qui abritait autrefois trois petites filles âgées de neuf, 10 et 11 ans, il est difficile de croire que quelqu’un puisse encore être en vie là-dessous.

C’est un monticule de boue épaisse, si dur et impénétrable qu’il faut plusieurs personnes rassemblées pour en arracher la couche supérieure avec des pelles et des pioches.

Il devient évident que c’est tout l’équipement dont ils disposent pour tenter de déplacer la montagne de débris qui a été déposée au sommet de la maison.

Image:

Une foule de bénévoles, d’agents de santé, de soldats et de voisins se sont précipités sur le site après la propagation de bruits sous les décombres.





Image:

Un jeune volontaire a déclaré aux pompiers qu’il avait entendu à deux reprises les cris d’une femme sur le site.





Même la maison elle-même ne semble pas être dans sa position d’origine.

Les voisins disent aux équipes de secours que torrent d’eau qui a balayé Derna en fait, l’ensemble du bâtiment a été déplacé de ses fondations et déplacé de plusieurs mètres.

Il semble avoir été partiellement protégé par un autre immense bâtiment situé devant et par plusieurs palmiers établis, mais il y a un certain nombre de voitures renversées autour – et des tonnes et des tonnes d’autres débris le recouvrent.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





1:22

Que s’est-il passé à Derna ?



Un autre homme s’avance pour dire qu’il a été contacté par un ami de la famille qui vivait autrefois là-bas.

L’ami de la famille insiste sur le fait qu’une des petites filles lui a téléphoné. Elle dit qu’elle est coincée sous la maison et qu’elle utilise le téléphone abandonné de son père qui, d’une manière ou d’une autre, fonctionne toujours.

Haut-parleur

Ce contenu est fourni par Haut-parleur, qui peut utiliser des cookies et d’autres technologies. Pour vous montrer ce contenu, nous avons besoin de votre autorisation pour utiliser des cookies. Vous pouvez utiliser les boutons ci-dessous pour modifier vos préférences afin d’activer Haut-parleur cookies ou pour autoriser ces cookies une seule fois. Vous pouvez modifier vos paramètres à tout moment via les options de confidentialité.



Malheureusement, nous n’avons pas pu vérifier si vous avez consenti à Haut-parleur biscuits. Pour afficher ce contenu, vous pouvez utiliser le bouton ci-dessous pour autoriser Haut-parleur cookies pour cette session uniquement.

Activer les cookies Autoriser les cookies une fois

Cliquez pour vous abonner au Sky News Daily partout où vous obtenez vos podcasts

La possibilité qu’un téléphone portable fonctionne encore plus d’une semaine après la catastrophe ne leur semble pas impossible.

L’idée qu’une petite fille puisse, d’une manière ou d’une autre, être capable de le faire fonctionner dans l’obscurité souterraine n’est pas non plus valable.

L’espoir – même la moindre lueur – alimente cette recherche frénétique qui rassemble de plus en plus de rythmes et de plus en plus de personnes.

Ils creusent à la main pendant des heures, avec la participation d’un nombre croissant de personnes, déplaçant des décombres, des dalles de béton et sortant même un réfrigérateur de dessous.

Ils trouvent une cavité et commencent à crier pour appeler au silence. Quelqu’un dit qu’il entend une détonation en réponse et que des célébrations éclatent. Cela génère encore plus d’enthousiasme pour creuser et encore plus de gens se rassemblent.

Image:

Les gens ont creusé à la main pendant des heures, déplaçant des décombres, des dalles de béton et sortant même un réfrigérateur de dessous.





Image:

Des bénévoles attendent en silence alors que l’espoir commence à s’estomper





Les recherches se poursuivent à la main jusqu’au crépuscule, jusqu’à ce qu’un creuseur mécanique – l’un des rares – soit encouragé à venir dans la région.

Cela déplace d’énormes dalles de béton mais toujours il n’y a rien.

Cela fait longtemps que personne n’a entendu de bruit. Le découragement s’installe et peu à peu la foule se dissipe. Bientôt, il ne reste plus qu’un petit groupe de personnes qui creusent encore à la main.

Image:

Les recherches se poursuivent à la tombée de la nuit, mais le découragement s’installe alors que la foule se dissipe lentement, ne laissant qu’une poignée d’entre eux creuser à la main.





Ils s’éloignent lentement un à un. En vérité, ce n’était que l’espoir qui nourrissait cette recherche.

L’équipe de secours a le sentiment d’avoir échoué… mais avec tant de choses contre eux dès le départ, en vérité, eux, la petite fille et tous les habitants de cette ville, n’avaient que peu de chances.

Alex Crawford faisait un reportage depuis la ville portuaire de Derna, dans l’est de la Libye, avec le caméraman Jake Britton et le producteur Chris Cunningham.