Inondations en Libye : les journalistes expulsés de Derna, frappée par les inondations, après les manifestations | Nouvelles du monde

Les autorités libyennes ont ordonné à certains journalistes de quitter la ville de Derna, touchée par les inondations, selon un ministre du gouvernement.

Hichem Abou Chkiouat, ministre de l’aviation civile, a déclaré à l’agence de presse Reuters que certains journalistes avaient été priés de rester à l’écart des opérations de sauvetage, mais il a nié que cela soit lié à des raisons de sécurité ou à des raisons politiques.

« Il s’agit d’une tentative de créer de meilleures conditions permettant aux équipes de secours d’effectuer leur travail de manière plus fluide et plus efficace », a-t-il déclaré.

« Le grand nombre de journalistes est devenu un obstacle au travail des équipes de secours. »

Liens réseau avec Derna ont été brusquement interrompues mardi matin à la suite de manifestations dans la ville, et on ne sait pas si cela était dû à des travaux d’excavation ou à un sabotage.

Un porte-parole de la société publique libyenne de télécommunications, Mohamed Albdairi, a déclaré à une chaîne de télévision Libye les communications étaient interrompues parce que certains câbles à fibres optiques avaient été sectionnés.

Image:

Les efforts de secours se poursuivent après les inondations dévastatrices à Derna.





Image:

Les manifestants sont en colère contre la « négligence » qui, selon eux, a entraîné la rupture des barrages





Les manifestants sont descendus dans les rues de Derna, frappée par les inondations, accusant la négligence et la corruption de la rupture de deux barrages qui ont tué au moins 11 300 personnes et déplacé plus de 40 000 personnes, selon l’ONU.

Les manifestants se sont rassemblés sur la place devant la mosquée Sahaba à Derna, agitant des drapeaux depuis le toit de la mosquée et ont incendié la maison du maire Abdulmenam al Ghaithi.

Un décompte effectué dimanche par le gouvernement du pays a révélé qu’au moins 891 structures avaient été totalement démolies, tandis que 211 autres bâtiments étaient partiellement endommagés et près de 400 autres étaient submergés de boue.

Image:

Une vue aérienne de la destruction à Derna





Le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, a déclaré à Sky’s Sunday Morning. Avec Trevor Phillips, le Royaume-Uni avait fourni un soutien d’une valeur d’un million de livres sterling, mais a ajouté la situation de la gouvernance en Libye. rend les efforts de sauvetage « incroyablement difficiles ».

« La guerre civile a, à bien des égards, détruit l’infrastructure que l’on souhaiterait normalement déployer dans une situation terrible, terrible comme celle-ci », a-t-il déclaré.