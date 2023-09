Inondations en Libye : les habitants de Derna creusent à mains nues pour retrouver les survivants – mais ne trouvent que des restes | Nouvelles du monde

La Libye est un pays en angoisse.

Son peuple souffre d’une nouvelle sorte d’horreur après des années de guerre civile, de combats, de corruption, d’avidité et de trafic d’êtres humains.

Aujourd’hui, les inondations ont dévasté la ville portuaire de Derna et les communautés et les villageois environnants.

Et ce qui est bien pire, c’est que la catastrophe naturelle provoquée par Tempête Danielqui a balayé les pays européens, a été aggravée par une catastrophe provoquée par l’homme.

Les habitants de la ville de Derna, la plus touchée, qualifient ce désastre de « proportions bibliques ».

Les civils de la ville ont utilisé leurs mains nues pour tenter de creuser à la recherche de survivants… au lieu de cela, ils ne trouvent que les restes des victimes.

L’aéroport de Benghazi est rempli de gens qui tentent de rentrer chez eux ou de se rendre eux-mêmes dans la région pour retrouver des proches disparus. Il y a on estime que 10 000 personnes sont portées disparues.

Il est difficile de connaître des chiffres exacts mais les civils sur le terrain sont stupéfaits et terrifiés par l’ampleur des dégâts provoqués par ce torrent d’eau.

Ils s’attendent à une augmentation substantielle du nombre de morts, mais avec peu de coordination sur le terrain, il est difficile d’obtenir des chiffres précis.

L’effondrement non pas d’un mais de deux barrages à Derna a déclenché une terrible force hydraulique qui a renversé des véhicules, démoli des maisons, des immeubles d’habitation et des écoles.

Personnes à la recherche de survivants à Derna, en Libye. Photo : AP





« Beaucoup de gens sont sous la boue »



Un survivant choqué nous a montré des photos du paysage boueux complètement aplati devant lui, où se trouvaient autrefois des dizaines de bâtiments.

« Ils viennent tous de partir… Derna est partie », nous a dit Maged.

« Je n’arrive pas à y croire. J’ai vécu environ 27 ans en Grande-Bretagne, mais je travaillais dans ma maison de retraite ici à Derna, d’où je viens. Avant, c’était magnifique. Maintenant, il ne reste plus rien. Je n’arrive même pas à y croire. Je sais si je peux rester ici maintenant. Les souvenirs sont tout simplement trop durs.

Un autre survivant nous a fait part de son désespoir face à la destruction complète de la zone.

« C’est un désastre aux proportions bibliques », a déclaré Mère Bijou.

« Et notre gouvernement est à blâmer… quiconque est responsable dans Libye est à blâmer. Tout le monde savait que la tempête Daniel allait arriver, mais ils n’ont rien fait. Ils ne nous ont pas protégés, ils n’ont pas essayé de nous sauver, ils n’ont rien fait. »

Image:

Les dégâts causés par des inondations massives sont constatés à Derna. Photo : AP





Une aide internationale a été promise – par le Royaume-Uni, la France, les Émirats arabes unis et la Turquie – mais ceux sur le terrain n’en ont pas vu beaucoup de preuves.

« On me dit que la Turquie aide, la France aide, et d’autres pays aident », a déclaré Mere.

« Mais nous ne les avons pas vus… où sont-ils ? Il n’y a aucune aide internationale. C’est juste le chaos.

« Nous avons un petit groupe de quatre personnes – tous des civils – et nous avons extrait les restes de huit personnes par nous-mêmes. [in] ces dernières heures. »

Libye : « Un désastre provoqué par une erreur humaine »



Les Libyens sont épuisés par des années et des années de mauvaise gouvernance, dont beaucoup remontent à 2011 et à l’éviction du dictateur autocratique du pays, le colonel Kadhafi, avec le soutien de l’OTAN, au cours de la période connue sous le nom de printemps arabe.

Kadhafi a été tué et le pays a plongé dans l’instabilité avec des milices armées rivales se disputant le pouvoir et le territoire.

Les divisions et les combats ont conduit à une guerre civile acharnée et à deux pseudo-gouvernements divisant le pays en deux.

L’autorité basée à l’Ouest est reconnue par les Nations Unies tandis que l’Est est dirigé par Khalifa Haftar, un homme fort militaire qui a soutenu Kadhafi.

Image:

Des équipes d’urgence travaillent près d’un bâtiment endommagé à Derna



Libye : la mer « apporte de nouveaux corps »



Après des années de conflits, de gouvernance faible et corrompue, de corruption et de négligence, la Libye n’était absolument pas préparée à faire face à un désastre, décrit par certains comme apocalyptique.

Alors que le tremblement de terre dévastateur de Maroc Pris le pays par surprise, la tempête Daniel a annoncé son arrivée en se frayant un chemin à travers une série de pays.

Mais les autorités libyennes n’étaient tout simplement pas en mesure de se préparer ou de faire face à une catastrophe d’une telle ampleur – et ce sont les Libyens qui ont été tués ou déplacés par milliers.

Certains survivants craignent déjà de ne jamais pouvoir retrouver leurs proches.