Inondations en Libye : les familles en deuil continuent de rechercher leurs proches malgré un délai de 72 heures pour retrouver les laissez-passer des survivants | Nouvelles du monde

On dit sans cesse que tout le monde à Derna a perdu quelqu’un.

Une ville d’environ 100 000 habitants où environ 10 % de la population a été tuée et 10 % supplémentaires sont portés disparus. Une communauté soudée, désormais liée par le chagrin.

Ceux qui ont réussi à retrouver les corps de leurs proches pour les enterrer sont considérés comme les plus chanceux. La majorité reste dans les limbes et suppose que leurs amis et leur famille disparus sont décédés après l’expiration du délai de 72 heures.

Adil a organisé les funérailles de sa sœur, de son frère et de leurs enfants. Neuf membres de sa famille.

Il dit qu’il appelait par vidéo son frère qui faisait face aux inondations causées par les pluies intenses de la tempête Daniel. Les appels ont cessé d’arriver lorsque le barrage s’est effondré de manière explosive.

« Si seulement nous pouvions les enterrer et dissiper tout doute », dit Adil, regardant depuis le flanc de la falaise l’endroit aplati où se trouvait autrefois le bâtiment de sa sœur.

« Nous sommes allés sur le site et avons fouillé, mais nous n’avons trouvé que du sable. »

De retour dans son salon, son fils adolescent Mohamed regarde fixement au loin depuis le canapé. Je lui ai demandé comment il se sentait et il a répondu qu’il n’avait pas de mots. Son père lui dit de tenir bon, mais ses propres larmes ne tardent pas à couler. La télévision accrochée au mur diffuse les informations, comme dans toutes les maisons de Derna où nous sommes allés.

« Nos enfants ont des terreurs nocturnes. Ils se tournent et se retournent pendant leur sommeil. Nous devons les tenir toute la nuit », a déclaré sa voisine Sima Al Hasi.

Pour Rahma, 10 ans, les cauchemars ne s’arrêtent pas. Elle est incapable de comprendre ce dont elle a été témoin pendant ses vacances en famille. Sa tante et ses trois cousins ​​ont été tués. Ils n’ont retrouvé que les corps des deux jeunes filles.

« Je n’arrive pas à y croire. Je suis venue à Derna pour le mariage de mon oncle et ce grand désastre vient de commencer », dit Rahma, la voix brisée.

Sa mère Islam a dit qu’elle avait parlé à sa sœur jusqu’à la fin.

« Elle m’a appelé toute la nuit parce qu’elle habitait près du mur du barrage. Elle disait que les inondations dues à la pluie l’avaient piégée au dernier étage de son immeuble », a-t-elle déclaré.

« Après l’explosion du barrage, elle a arrêté d’appeler. »

Islam, Sima, Adil et bien d’autres ici continueront à pleurer les disparus comme des milliers d’autres familles. Il y a peu, voire aucune chance de survie à ce stade – il suffit simplement de tourner la page.

La seule chose pire que d’enterrer un être cher, c’est de savoir qu’il est mort et de n’avoir rien à enterrer.