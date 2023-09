Inondations en Libye : les échecs politiques derrière ce désastre meurtrier

La tempête et les inondations qui l’ont accompagnée cette semaine, qui ont tué des milliers de personnes en Libye, étaient une catastrophe naturelle, probablement aggravée par le changement climatique. Mais l’ampleur des pertes en Libye est intrinsèquement politique : l’échec d’un gouvernement divisé, corrompu et autocratique de la dernière décennie, construit à la hâte autour de l’État décentralisé du colonel Mouammar Kadhafi et entravé par la guerre civile.

Au moins 5 300 personnes sont mortes et potentiellement des milliers d’autres sont portées disparues après des pluies torrentielles et des inondations catastrophiques survenues dans le sillage de la tempête Daniel. La ville côtière de Derna, à l’est du pays, a énormément souffert, des rapports suggérant qu’environ un quart de sa ville a été emportée par les eaux après l’effondrement de deux barrages. Plus de 34 000 personnes ont été déplacées. La ville reste sans lignes téléphoniques ni électricité, l’ampleur des destructions pourrait donc être encore plus importante. « Nous nous joignons au peuple libyen pour pleurer la perte de trop de vies écourtées et transmettons notre espoir à tous ces proches portés disparus », a déclaré le président Joe Biden dans un communiqué.

« Nous sommes tous concernés », m’a dit Anas El Gomati, fondateur du groupe de réflexion libyen Sadeq Institute. « La ville a été détruite par le changement climatique, je peux l’accepter. Mais les gens qui se trouvent aujourd’hui sous les décombres le sont à cause du mal de l’homme, et il n’y a pas d’autre façon de le décrire. »

La tempête Daniel, qualifiée de « médicament » en raison de son origine méditerranéenne et de sa ressemblance avec les ouragans, a balayé l’Afrique du Nord. Mais contrairement au tremblement de terre qui a récemment frappé le Maroc, des tempêtes sont prévisibles. Les dirigeants libyens disposaient de trois jours à l’avance pour ordonner l’évacuation des villes et préparer l’arrivée des équipes de secours.

Il est trop tôt pour dire pourquoi les barrages de Derna se sont effondrés. Mais les experts notent que le premier des deux barrages à s’effondrer, achevé en 1977, n’a pas été entretenu ces dernières années. La Libye n’est peut-être pas un pays riche, mais c’est un pétro-État dont les ressources proviennent de la production de 1,2 million de barils par jour. Ne pas moderniser les infrastructures essentielles était soit un échec politique de la part du gouvernement de Khalifa Haftar, l’homme fort militaire qui dirige l’est de la Libye, soit le résultat de la corruption. « C’est la négligence des hommes qui sont des autoritaires non nommés qui sont à la tête de cet endroit depuis plusieurs années », m’a dit El Gomati.

Une des raisons pour lesquelles une grande partie du noyau de Derna s’est effondrée pourrait également être due au pillage des infrastructures publiques par l’armée nationale libyenne pour la ferraille et d’autres sources potentielles de revenus, comme le détaille un rapport de 2019 de l’Initiative mondiale contre la criminalité transnationale organisée. Cela peut aider à expliquer l’incroyable ampleur de l’effondrement.

« Ils ont pourri cette ville de l’intérieur », m’a dit El Gomati. « Je n’arrive pas à comprendre la négligence. »

Ce que dit la tragédie de Derna sur la Libye

Les problèmes des infrastructures libyennes sont antérieurs à 2011. Kadhafi, qui a gouverné de 1969 jusqu’à son assassinat, a délibérément décentralisé l’État libyen pour empêcher les coups d’État et a distribué des ministères à divers chefs tribaux sans une coordination plus large. Avant son éviction, la Libye ne ressemblait à rien de ce que la plupart des analystes pourraient considérer comme un État, ce qui était intentionnel. Une grande partie de la tragédie actuelle découle du modèle de Kadhafi.

Lisa Anderson, politologue à l’Université de Columbia, a noté qu’au cours de ses quatre décennies au pouvoir, Kadhafi a mis l’accent sur des projets d’infrastructure grandioses tout en éviscérant l’expertise technocratique du pays. Le nombre de victimes des catastrophes naturelles telles que les tempêtes est fonction de leur puissance mais, plus encore, du degré de préparation d’un pays face à des événements extrêmes. La Libye n’était pas prête. « Une grande partie de la catastrophe n’est pas naturelle », a-t-elle expliqué. « Cette tempête en Méditerranée orientale a également touché la Grèce, faisant six morts. »

L’héritage des manifestations du Printemps arabe de 2011, le bombardement du pays par l’OTAN qui a suivi et la guerre civile en cours ont également contribué au manque de coordination politique. Aujourd’hui, le pays est effectivement divisé en deux : un gouvernement reconnu par les Nations Unies opère depuis Tripoli à l’ouest, et le gouvernement Haftar dirige l’est. La guerre civile a décimé les infrastructures déjà fragiles du pays. Et, selon Anderson, toutes ces recettes pétrolières vont en grande partie aux comptes bancaires suisses et aux achats d’armes, et non à la gouvernance du pays. Cet effondrement de l’autorité centrale était inévitable dans un pays qu’Anderson décrit comme la « Somalie du pétrole ».

La Libye a connu d’incroyables tragédies au cours de la dernière décennie. Selon l’organisme de surveillance Airwars, jusqu’à 3 400 civils ont été tués lors de l’intervention de l’OTAN, et au cours de la décennie qui a suivi, les États-Unis ont lancé plus de 550 frappes de drones. Les partenaires régionaux proches des États-Unis, l’Égypte et les Émirats arabes unis, ont permis à Haftar, même si la Russie le soutient également. Et puis les autres partenaires régionaux des États-Unis, la Turquie et le Qatar, soutiennent le gouvernement d’entente nationale dans la moitié ouest. Toutes ces interventions ont encore aggravé le conflit. Les morts dans la guerre civile qui a suivi, selon un haut responsable des Nations Unies, sont « incalculables ». Le conflit a provoqué le déplacement de quelque 1,4 million de Libyens depuis son déclenchement, et aujourd’hui encore, des centaines de milliers de personnes sont déplacées à l’intérieur du pays.

Aujourd’hui, le gouvernement autocratique et non élu entrave déjà la capacité des travailleurs humanitaires et journalistes à entrer dans le paysm’a dit El Gomati.

Le secrétaire adjoint Leaf a rencontré le commandant de l’ANL Haftar pour discuter de l’importance de soutenir le RSSG de l’ONU. @Bathily_UNSMILL’initiative du gouvernement visait à impliquer toutes les institutions et tous les acteurs politiques libyens clés pour tracer une voie claire vers des élections d’ici la fin de l’année. pic.twitter.com/C2HN99SqBv – Département d’État américain – Affaires du Proche-Orient (@StateDept_NEA) 20 mars 2023

En tant que vice-président, Biden s’est opposé à l’intervention américaine en Libye en 2011, mais il a hérité d’un désordre dans lequel différents partenaires américains soutiennent différentes factions militaires dans le pays. Aujourd’hui, les États-Unis affirment soutenir une initiative de l’ONU visant à amener toutes les parties à se mettre d’accord sur des élections d’ici la fin de l’année. Cette année, le directeur de la CIA, Bill Burns, a rencontré le gouvernement basé à Tripoli et Haftar à Benghazi ; Barbara Leaf, la plus haute diplomate du Département d’État au Moyen-Orient, s’est également rendue dans les deux pays. Lorsqu’elle s’est rendue en Libye, l’ambassade américaine a tweeté en arabe qu’elle avait exprimé son inquiétude sur le sabotage de la Libye et de ses voisins par le groupe Wagner. Mais où étaient les commentaires sur le mauvais comportement de Haftar ? Il travaillait auparavant pour la CIA et, l’année dernière, un tribunal de Virginie l’a déclaré responsable de crimes de guerre, notamment de torture et d’exécutions extrajudiciaires.

Les États-Unis doivent de toute urgence collaborer avec leurs partenaires mondiaux pour faire face à cette calamité. Et ce serait ensuite le bon moment pour repenser son soutien aux hommes forts de la région, ce qui, à l’ère de la catastrophe climatique, conduirait probablement à des types de catastrophes entièrement nouveaux.

Une chose que les États-Unis pourraient faire serait de coordonner l’aide entre leurs partenaires du Moyen-Orient qui ont des intérêts nuancés et contrastés en Libye. « Tout le monde va envoyer son aide humanitaire aux milices qu’ils connaissent déjà, au gouvernement qu’ils connaissent déjà, à l’homme fort qu’ils connaissent déjà », m’a dit Anderson. « Cela va donc exacerber plutôt que réduire les problèmes sous-jacents. »

Anderson a souligné que la politique de l’administration Biden au Moyen-Orient est « difficile à comprendre » et reconnaît qu’il sera difficile de corriger rapidement le cap. « Dans ce genre de circonstances d’urgence, il est assez difficile d’avoir une approche différente », m’a-t-elle dit. « Il existe de nombreuses façons pour les États-Unis d’influencer la politique libyenne sans nécessiter d’intervention directe et de commencer à amener les gens à la table. »