Inondations en Libye : le Wadi Derna, « barrage de la mort », où les gens « n’oublieront jamais ce qui s’est passé ici » | Nouvelles du monde

Les habitants appellent désormais Wadi Derna « le barrage de la mort ».

En un instant, la structure a déversé des dizaines de millions de mètres cubes d’eau de crue sur les habitants de Derna.

Les torrents ont balayé des foyers générationnels et des familles entières dans la mer Méditerranée, laissant les survivants dans un état de choc et d’horreur.

Alors que nous traversions le lit de la rivière vidé, les habitants se tenaient au bord des falaises.

Leurs yeux se sont fixés sur ce qui était autrefois le barrage.

Une crête de béton effondrée et un tuyau cylindrique rempli de débris projetés sur le côté.

Une route qui reliait la vallée est maintenant déchiquetée – les deux côtés du tarmac s’étendent l’un vers l’autre.

C’est un site de dégâts colossaux rapides.

« J’ai entendu des femmes et des enfants crier dans une école »

« Nous n’oublierons jamais ce qui s’est passé ici », déclare Safwat Ashraf, un enseignant de 24 ans.

« Notre communauté se sent détruite. C’est une petite ville soudée où tout le monde se connaît. Nos amis et nos familles sont tous partis. »

Sa maison est située dans l’une des plus hautes plaines. En face de chez eux, une école primaire et secondaire se trouve en bordure de la vallée. Son mur a été arraché et jeté dans le lit de la rivière.

Safwat dit avoir entendu des femmes et des enfants crier qui avaient cherché refuge dans l’école.

Les résidents nous racontent qu’une famille est montée jusqu’à l’école depuis sa maison pour se protéger des pluies torrentielles de la tempête Daniel.

L’eau libérée par le barrage de Wadi Derna, deuxième et dernière barrière à celui situé plus en amont, a tué 27 membres de la famille.

Des troncs d’arbres et de grosses racines tordues font saillie sur la structure squelettique de l’école. La cour – désormais sans murs et exposée – s’ouvre sur l’embouchure de la vallée et sur la mer Méditerranée.

Les habitants sont assis au bord et regardent une scène de destruction totale.

Une veine qui a traversé leur ville.

Les creuseurs s’attaquent au lit d’une rivière recouvert de limon pour retrouver les personnes enterrées et laissées derrière par le retrait des eaux.

Un homme, Moji Mohamed, tient la main de son fils de quatre ans alors qu’il regarde autour de lui avec incrédulité.

Il me dit qu’il a perdu son frère aîné, sa tante et ses cinq cousins.

Cette ville côtière a enduré l’extrémisme islamiste et des années de chaos politique pendant la guerre civile en Libye.

Du jour au lendemain, les années de négligence et de mauvaise gestion auxquelles Derna a été confronté ont été mises à nu sous la forme de deux barrages brisés. Avec une alerte d’inondation venue de la nature mais pas de leur gouvernement.