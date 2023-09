Inondations en Libye : le nombre de morts à Derna pourrait atteindre 20 000, selon le maire | Nouvelles du monde

Le nombre de morts dans la ville libyenne de Derna pourrait varier entre 18 000 et 20 000 suite à des inondations catastrophiques, selon le maire de la ville.

Abdulmenam Al-Ghaithi a déclaré aujourd’hui à la télévision al-Arabiya que cela pourrait être basé sur le nombre de quartiers détruits dans la ville.

Cela intervient alors que le roi a envoyé une lettre de condoléances au président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed al-Menfi.

Le message disait : « Ma femme et moi sommes désespérément attristés par l’impact dévastateur et les pertes en vies humaines causées par la tempête Daniel et les inondations qui ont suivi.

« Nous pleurons avec tous ceux qui ont perdu des êtres chers et continuons de prier pour tous ceux dont la vie et les moyens de subsistance ont été affectés par les horribles inondations.

« J’admire énormément tous ceux qui participent sans relâche aux efforts de sauvetage dans des conditions aussi désastreuses et je salue leur courage altruiste.

« Je sais que mon gouvernement est prêt à répondre à vos besoins. »

