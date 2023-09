Inondations en Libye : le moment horrible où le corps d’une jeune fille a été retrouvé dans une ville confrontée à des conséquences vraiment horribles | Nouvelles du monde

Le centre de la ville de Derna, dans l’est de la Libye, ressemble à un grand cimetière : un amas de bâtiments rasés, de vies détruites et de véhicules renversés au milieu d’arbres arrachés.

D’immenses immeubles de neuf étages ont été arrachés de leurs fondations et étouffés par des masses de boue.

D’où je me trouvais, je pouvais voir au moins trois énormes les ponts du centre-ville ont été rasés.

Alors que nous marchions à travers les montagnes de décombres, de rochers et de rochers, nous devions constamment nous rappeler qu’il s’agissait autrefois de maisons humaines, d’une rue remplie de magasins et de centres commerciaux. Même la route était inexistante.

Image:

Des bâtiments entiers ont été déplacés par les eaux de crue





Quelques heures après le lever du jour, de petits groupes de civils, certains armés de simples pioches, piétinaient les rochers et les décombres laissés dans le centre à la suite de la tempête Daniel.

Ils nous ont dit qu’ils étaient venus de Tobrouk, Misrata et Benghazi pour apporter leur aide dans ce qui devait être une tâche vraiment épouvantable.

Six jours plus tard, ils faisaient partie de plusieurs petits groupes qui tentaient de retrouver leurs proches portés disparus, qui font partie des plus de 10 000 personnes toujours portées disparues.

Il y avait aussi quelques groupes de soldats, ainsi que des poches d’agents de santé vêtus de blouses d’hôpital bleues et portant des masques pour les sauver de l’odeur de mort qui planait sur toute cette zone.

La chaleur étouffante a fait que les cadavres qu’ils ont trouvés étaient putrides après près d’une semaine de décomposition.

Ils portaient des sacs mortuaires.

Rares étaient ceux qui gardaient encore l’espoir de retrouver quelqu’un de vivant.

La Méditerranée est devenue d’un brun trouble à cause des vilains restes de la tragédie

Il y avait beaucoup d’activité au port de Derna.

La mer Méditerranée, normalement bleue, était devenue brun trouble.

Il y avait des groupes de secouristes rassemblés autour d’eux qui regardaient un creuseur déchirer les montagnes d’épaves au bord de l’eau.

Parmi les débris se trouvaient des voitures renversées et brisées dans différents états tordus.

On aurait dit qu’un bambin géant en colère les avait tous jetés là dans une rage enfantine.

Image:

Les rues étaient jonchées de boue et de voitures





Nous avons vu le seau métallique de la pelleteuse trier les vilains restes de cette tragédie.

La mer était recouverte d’une couverture de bois déchiqueté, de métal brisé, de morceaux d’armoire et de matelas pliés et détrempés.

La plupart des débris ne ressemblent en rien à leur état d’origine.

L’opérateur de la pelleteuse essayait méthodiquement de mettre tout cela de côté pendant qu’il cherchait des corps.

Il y avait des plongeurs sur des canots qui sautaient de haut en bas sur les vagues et qui parcouraient également l’eau.

Plus loin, un navire de la marine italienne était positionné au large de la côte. Il avait aidé à récupérer les personnes emportées par la mer alors que l’eau se frayait un chemin dans la vallée de Derna.

Silence stupéfait alors que le corps d’une jeune fille a été récupéré de l’eau

Alors que divers secouristes pendaient sur le côté de sa cabine et se tenaient comme des sentinelles à l’arrière du boîtier métallique, la pelle s’est soudainement remplie de la forme indubitable d’un petit humain.

Il y eut une prise d’horreur collective lorsque l’élan de la machine fit basculer deux jambes minces sur les dents de la pelle du creuseur pendant quelques secondes brèves mais complètement horribles avant de retomber dedans.

C’était le cadavre d’un jeune enfant – peut-être âgé de 10 ou 11 ans.

Tous ceux qui ont assisté à cette scène vraiment horrible sont restés silencieux.

C’était tout à fait épouvantable.

Image:

Les secouristes retirent le corps d’un enfant de la mer





Deux secouristes se sont précipités avec un sac mortuaire noir et l’enfant – qui ressemblait à une fille – a été placé à la hâte dedans.

Ils ont remonté la colline en courant pour déposer le corps à l’arrière d’une ambulance.

On ne savait pas pourquoi ils se précipitaient, mais j’ai pensé qu’ils pourraient simplement sauver ceux qui regardaient d’un traumatisme supplémentaire après six jours monumentalement traumatisants.

On estime que plus de 10 000 personnes sont toujours portées disparues – tant de traumatismes sont encore à venir.

Image:

Les hommes prient entre creuser





Image:

Un soldat libyen inspecte un appartement détruit





« Ils auraient dû savoir »

Un ingénieur en structure a déclaré à Sky News que la catastrophe était due à la négligence.

« Ils auraient dû le savoir », nous a dit Gandi Mohammed Hammoud.

Il a déclaré avoir vu ses voisins et amis crier de terreur tandis que le torrent d’eau déchirait leurs maisons et leurs appartements.

« Puis tout s’est tu, ce qui veut dire qu’ils sont morts », nous a-t-il dit. « Nous avons vu des amis littéralement emportés devant nous. »

Image:

Ingénieur structure Gandi Mohammed Hammoud





M. Hammoud a déclaré que les ingénieurs avaient lancé de nombreux avertissements sur le mauvais état des deux barrages de la ville et sur la nécessité d’en construire plusieurs autres pour stopper les eaux causées par des précipitations annuelles de plus en plus abondantes.

« Rien n’a été fait depuis 2008 et après la révolution pour renforcer les deux barrages », nous a-t-il expliqué.

L’instabilité, la mauvaise gouvernance, la corruption et la politique mafieuse ici – y compris un réseau de gangs de passeurs – ont tous conspiré pour rendre cette tragédie possible.

De nombreux Libyens pensent que les bombardements perpétrés lors de la campagne militaire soutenue par l’OTAN pour renverser le dictateur libyen Mouammar Kadhafi ont également affaibli les structures.

« Quelqu’un devrait payer pour ces décès », a déclaré M. Hammoud. « Quelqu’un devrait être tenu responsable de ce qui s’est passé ici. »