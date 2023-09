Inondations en Libye : le Canada fournit 5 millions de dollars en aide humanitaire

Le gouvernement fédéral fournit 5 millions de dollars d’aide humanitaire à la Libye, où plus de 11 000 personnes sont mortes après l’effondrement de deux barrages et provoqué d’importantes inondations.

Le ministre du Développement international, Ahmed Hussen, a annoncé le financement dans un communiqué vendredi.

Le communiqué ajoute que l’aide vise à « aider les partenaires humanitaires à fournir une aide vitale immédiate, y compris des soins de santé d’urgence, de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène, ainsi que des abris et des articles non alimentaires, dans les zones du nord-est de la Libye touchées par les inondations. «

Cela s’ajoute aux 10 millions de dollars américains du Fonds central d’intervention d’urgence des Nations Unies, dont le Canada est un donateur, qui ont été fournis pour faire face à la crise, indique le communiqué.

« Les Canadiens sont attristés par les pertes de vies humaines et les terribles destructions causées par les inondations en Libye », a déclaré Hussen.

« Les Canadiens croient qu’il est important d’aider les autres en temps de crise. C’est pourquoi le gouvernement du Canada fournira une aide vitale sur le terrain en Libye.

Les deux barrages se sont effondrés et ont inondé la ville de Derna, dans le nord-est du pays, suite à l’arrivée de la tempête méditerranéenne Daniel le week-end dernier.

Outre les milliers de personnes tuées, plus de 10 000 personnes sont toujours portées disparues et présumées mortes.

La Libye n’a pas de gouvernement central depuis que le soulèvement du Printemps arabe, soutenu par l’OTAN, a renversé le dirigeant autocratique de longue date, Mouammar Kadhafi, en 2011. Le pays reste désormais divisé entre des gouvernements rivaux à l’Est et à l’Ouest, chacun soutenu par des milices différentes.

La Croix-Rouge canadienne et l’Islamic Relief Canada ont chacun lancé leur propre appel pour les inondations en Libye afin d’aider les personnes touchées par les inondations. Plusieurs banques canadiennes apportent également leur soutien.



Avec des fichiers de l’écrivain de CTVNews.ca Hayatullah Amanat et de l’Associated Press