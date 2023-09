Inondations en Libye : la guerre civile rend « incroyablement difficile » l’aide aux victimes des inondations dans un pays divisé, selon Cleverly | Actualités politiques

La guerre civile en Libye a « brisé l’infrastructure » que le Royaume-Uni utiliserait normalement pour fournir de l’aide, selon le ministre des Affaires étrangères, alors que les victimes des inondations dans le pays craignent de ne pas bénéficier de l’aide dont elles ont désespérément besoin.

S’adressant à Sunday Morning avec Trevor Phillips, on a demandé à James Cleverly pourquoi moins d’aide semble avoir été envoyée à la Libye par rapport à des catastrophes comme la tremblement de terre en Turquie plus tôt cette année, et le récent catastrophe au Maroc.

Alex Crawford de Sky, qui se trouve à Derna en Libye, a exposé certains des défis auxquels sont confrontées les personnes touchées par les inondations.

Réaction à l'interview de Starmer sur Sky News



En réponse, M. Cleverly a déclaré : « Alex a, je pense, mis en évidence un certain nombre de défis clés et peut-être des différences entre la situation que nous observons en Libye et dans d’autres au Maroc et en Turquie.

« Dans ces deux autres exemples – le Maroc et la Turquie – nous avions un gouvernement efficace qui contrôlait la zone géographique des tragédies en question. La situation en Libye est très différente. »

M. Cleverly a expliqué que le Royaume-Uni avait fourni un soutien d’une valeur d’un million de livres sterling, qui comprenait l’envoi d’une équipe médicale d’urgence.

« Mais la situation de gouvernance en Libye rend les choses incroyablement difficiles. C’est essentiellement un pays divisé et comme Alex l’a dit ailleurs, l’effort international peut avancer plus rapidement », a-t-il déclaré.

« La guerre civile a détruit à bien des égards les infrastructures que l’on souhaiterait normalement déployer dans une situation terrible, terrible comme celle-ci. »

Après le Printemps arabe et le mort de Mouammar Kadhafila guerre civile a éclaté en Libye en 2014.

Un cessez-le-feu a été déclaré en 2020, mais des divisions subsistent entre deux des parties au conflit.

Réagissant aux propos du ministre des Affaires étrangères, Alex Crawford a expliqué qu’il existe deux autorités en Libye : l’administration occidentale et l’administration orientale.

Derna, où les inondations ont frappé, se trouve à l’est du pays.

Alex a déclaré : « C’est une situation politique très compliquée et les deux parties essaient d’en tirer profit.

« Et les Libyens ont certainement le sentiment que les Britanniques ont davantage de liens avec l’Ouest qu’avec l’Est.

« Ils n’ont certainement pas l’impression de recevoir suffisamment de soutien international – ils n’ont pas spécifiquement mentionné la Grande-Bretagne – c’est toute la communauté internationale, et ils craignent que la communauté internationale finisse par avoir affaire à l’Occident, ce qui est le gouvernement reconnu par les Nations Unies.

Alex a ajouté : « Les deux gouvernements, les deux autorités ont une très mauvaise réputation auprès des Libyens eux-mêmes.

« Ils sont identifiés comme étant corrompus, cupides, égoïstes, pas vraiment pour le peuple libyen. Et ils craignent que l’aide qui arrive soit détournée par des responsables corrompus. »

Elle a ajouté : « Il doit y avoir une manière de contourner cette bureaucratie et de se faufiler sur la pointe des pieds dans ce champ de mines politique, car le peuple libyen lui-même réclame de l’aide. »