Inondations en Libye et « barrage de la mort » : comment une ville a été emportée | Nouvelles du monde

Les sauveteurs demandent que davantage de housses mortuaires soient envoyées dans une ville libyenne frappée par des inondations catastrophiques – alors que les craintes de maladies d’origine hydrique grandissent.

On sait que plus de 11 300 personnes sont mortes – et ce chiffre pourrait atteindre jusqu’à 20 000, avec 10 100 autres disparus.

Parallèlement, les tentatives de coordination de l’aide humanitaire ont été entravées par la fracture du gouvernement libyen, provoquée par des années d’instabilité politique et de troubles civils.

Aujourd’hui sur Sky News Daily, Niall Paterson s’entretient avec Yousra Elbagir, correspondante de Sky News Afrique, de la ville portuaire de Derna, qui a été dévastée par l’effondrement de deux barrages, déclenchant un tsunami qui a emporté des pâtés de maisons entiers dans la mer Méditerranée.

L’envoyé spécial de Sky News, Alex Crawford, rejoint également Niall depuis Derna, alors que les équipes de secours se démènent pour retrouver des survivants dans les décombres.

Ce podcast contient des descriptions graphiques.

