Inondations en Libye : Comment l’injustice du changement climatique a ouvert la voie au désastre à Derna | Actualités climatiques

À première vue, la tragédie de Derna a une explication claire.

Deux barrages sur la rivière qui traverse la ville étaient trop vieux et trop fragiles pour faire face à une tempête de pluie inhabituellement forte.

Mais il y a une autre histoire écrite dans les canaux puants de boue qui ont creusé Dernales gratte-ciel et les quartiers bas de la planète : les lieux vulnérables et leurs habitants souffriront le plus de notre incapacité à reconnaître et à répondre aux risques d’un réchauffement climatique rapide.

Le nombre de morts dans les inondations en Libye explose – dernières mises à jour

Cela ne veut pas dire changement climatique « a provoqué » l’inondation de Derna.

De la même manière, cela n’a pas causé incendies de forêt cet été.

Mais pour les deux catastrophes, cela a contribué à préparer le terrain – et le destin a décidé de la pièce.

Les erreurs humaines qui ont conduit au désastre

Bien entendu, d’autres facteurs très humains ont contribué à cette tragédie.

L’absence d’alertes aux inondations, par exemple.

Puis un couvre-feu inutile, et rétrospectivement peut-être mortel, la nuit où le barrage a éclaté.

Le plus effroyable peut-être est peut-être que les avertissements des experts, lancés 48 heures auparavant, n’ont pas été pris en compte, selon lesquels les barrages vieillissants pourraient échouer.

Image:

Les avertissements des experts selon lesquels les barrages vieillissants pourraient échouer n’ont pas été pris en compte. Photo : Twitter





L’éviction du colonel Kadhafi, dictateur libyen, en 2011, a été suivie par plus d’une décennie d’instabilité politique et de guerre civile.

Une période aussi instable pour le pays a sans aucun doute contribué au manque d’infrastructures décentes et de planification des inondations.

Mais tout comme il y avait eu des avertissements locaux, le lien entre les catastrophes liées au climat et les pays vulnérables est connu depuis longtemps au niveau international.

14h30

Les chances d’un autre Derna augmentent pour les pauvres du monde

Ce printemps, le GIEC – le groupe international de climatologues des Nations Unies – a publié son sixième rapport de synthèse sur le changement climatique.

Elle a révélé qu’entre 2010 et 2020, la mortalité humaine due aux inondations, aux sécheresses et aux tempêtes était 15 fois plus élevée dans les régions très vulnérables, c’est-à-dire celles dont les gouvernements et les infrastructures sont fragiles.

Il a ensuite prédit avec « une très grande confiance » que ces risques augmenteraient à mesure que le réchauffement s’accentue.

Derna est effectivement devenue une étude de cas pour leur prochain rapport.

La tempête Daniel, qui a apporté des pluies meurtrières, avait déjà déversé plus de 2 pieds de pluie sur certaines parties de la Grèce.

Mais lors de son voyage au-dessus de la Méditerranée, il a été stimulé par des températures de la mer qui étaient de deux à trois degrés plus élevées que la moyenne du début du mois de septembre.

Cette chaleur supplémentaire a alimenté des vents plus forts et a permis à l’air de retenir plus d’humidité, transformant Daniel en ce que l’on surnomme un « médicament » – une tempête méditerranéenne présentant les caractéristiques d’un cyclone tropical.

Il a déversé sa pluie sur les montagnes au-dessus de Derna.

En un seul endroit, 414 mm de pluie, soit plus d’un pied de pluie, sont tombés en 24 heures – un nouveau record, selon les responsables météorologiques libyens.

Image:

Les dégâts dévastateurs provoqués par les inondations à Derna Pic : Marwan Alfaituri/Reuters





Image:

Photo : AP





Les modèles prédisent que les cyclones méditerranéens deviendront moins fréquents à mesure que le climat se réchauffe.

On s’attend cependant à ce qu’ils deviennent plus intenses.

Tout ce qui sera construit pour remplacer les barrages de Derna pourrait résister à moins d’inondations comme celle-ci à l’avenir – mais ils devront être construits suffisamment solides et suffisamment hauts pour faire face à des crues plus extrêmes que celles auxquelles nous venons d’assister.

Un défi pour un pays chaotique et appauvri par le conflit.

0:54

Indignation sur les bénéfices des combustibles fossiles

Les survivants de Derna sont naturellement indignés par l’absence d’avertissements avant la tempête et par la lenteur de la réponse à la catastrophe.

Pourtant, il y a un autre scandale.

Libye détient les plus grandes réserves de pétrole brut d’Afrique.

Les revenus pétroliers et gaziers sont en hausse ; 27 milliards de dollars en 2022.

Pourtant, une très petite partie de cette immense richesse a été dépensée pour Derna – sa destruction en est la preuve.

Deux siècles de combustion de combustibles fossiles ont entraîné un réchauffement climatique qui contribue à des catastrophes comme celle de Derna.

Image:

Les conséquences des inondations meurtrières





Pourtant, dans le cas de la Libye, les profits tirés de l’industrie des combustibles fossiles semblent n’avoir rien fait pour protéger sa population des risques croissants du changement climatique.

Cela ajoute une insulte aux innombrables blessures causées par les inondations.

Une injustice qui fait du sort de Derna une abjecte leçon de l’injustice de la crise climatique.