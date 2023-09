Inondations en Libye : bilans contradictoires, des travailleurs humanitaires grecs meurent dans un accident | Actualités sur les inondations

La confusion est apparue quant au bilan des victimes de la catastrophe du 10 septembre après que le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) a annoncé ce week-end 11 300 morts et 10 100 disparus à Derna et environ 170 autres personnes tuées ailleurs dans l’est de la Libye.

OCHA a attribué le bilan des morts au Croissant-Rouge libyen, mais son porte-parole Tawfiq al-Shukri a rejeté ces chiffres, déclarant à dpa : « Les chiffres officiels sont publiés par l’agence autorisée par les autorités libyennes ».

Dans un rapport de situation ultérieur, OCHA a plutôt cité les chiffres de l’Organisation mondiale de la santé faisant état de 3 958 morts et de plus de 9 000 disparus.

Un groupe d’analystes de données et de chercheurs libyens a également déclaré qu’il y avait eu environ 4 000 décès confirmés samedi.

Dimanche soir, Othman Abdel Jalil, ministre de la Santé du gouvernement de l’Est, a déclaré lors d’une conférence de presse que 3 283 personnes avaient été enterrées jusqu’à présent.

Destruction, déplacement

Derna est encore sous le choc des conséquences de la véritable bombe créée lorsque des millions de mètres cubes d’eau ont traversé deux barrages négligés lors de la tempête Daniel il y a plus d’une semaine et ont ravagé la ville de l’est de la Libye.

L’eau a effacé de vastes zones du cœur de la ville, qui abritait environ 100 000 personnes.

Ce pays d’Afrique du Nord riche en pétrole est divisé entre deux gouvernements rivaux : une administration reconnue par l’ONU dans la capitale, Tripoli, et une autre basée dans l’est du pays, frappé par la catastrophe. Cela a rendu les efforts de secours chaotiques et il a été difficile d’obtenir des informations précises.

Ugochi Daniels, directeur général adjoint des opérations à l’Organisation internationale pour les migrations, a déclaré à Al Jazeera que la dernière estimation du nombre de personnes déplacées par les inondations était de 46 000.

Badr Al-Din Al-Toumi, chef des urgences et de la réponse rapide du gouvernement basé à Tripoli, a déclaré que 1 500 des 6 142 bâtiments de Derna ont été touchés par les inondations, avec « 891 bâtiments complètement détruits, 211 bâtiments partiellement détruits et environ 398 bâtiments ». bâtiments immergés dans la boue ».

Les Libyens de tout ce pays divisé ont traversé d’anciennes lignes de front pour acheminer de l’aide à Derna. L’aide envoyée à la Libye comprend de l’eau, de la nourriture, des tentes, des couvertures, des kits d’hygiène, des médicaments et du matériel chirurgical d’urgence, des sacs mortuaires et de la machinerie lourde pour nettoyer les débris.

Des équipes d’intervention d’urgence et de l’aide ont été déployées depuis la France, l’Iran, la Russie, l’Arabie saoudite, la Tunisie, la Turquie et les Émirats arabes unis, et d’autres sont en route depuis d’autres pays, car les responsables internationaux affirment qu’il en faut beaucoup plus.

À al-Badya, à environ 100 km à l’ouest de Derna, l’hôpital a du mal à faire face à un afflux de patients après avoir également été touché par la tempête.

« En raison des dégâts causés à l’hôpital de Derna, certains cas n’ont pas pu être soignés, notamment les cas critiques souffrant de maladies chroniques et l’unité de soins intensifs. Ils sont maintenant ici et dans un état stable », a déclaré à Al Jazeera le directeur de l’hôpital, Abdel Rahim Mazek.

Le personnel médical d’al-Badya a dû construire des barrages de fortune dans les rues pour tenter de retenir l’eau de l’hôpital, mais celle-ci a quand même monté dans le bâtiment, endommageant les équipements des niveaux inférieurs.

Des humanitaires grecs tués dans un accident de la route

Cinq membres d’une équipe humanitaire grecque envoyée en Libye ont été tués dans un accident de la route, a annoncé lundi l’armée grecque.

« Cinq corps, dont trois responsables de l’armée grecque et deux traducteurs du ministère grec des Affaires étrangères qui faisaient partie de l’équipe humanitaire, seront rapatriés lundi à Athènes », ont indiqué les chefs d’état-major grecs dans un communiqué.

Abdel Jalil a déclaré que l’accident s’est produit lorsqu’un véhicule transportant 19 membres de l’équipe grecque est entré en collision avec une voiture transportant une famille libyenne. Trois personnes à bord de la voiture familiale sont mortes et deux ont été grièvement blessées, a-t-il indiqué.

Les avertissements concernant les barrages sont restés lettre morte

Des informations sont apparues selon lesquelles les experts mettaient en garde depuis longtemps contre les deux barrages en amont de Derna, appelant à plusieurs reprises à leur entretien, mais les gouvernements successifs ne l’ont pas fait malgré les fonds déboursés pour leur entretien.

Les barrages d’Abou Mansour et de Derna ont été construits par une entreprise de construction yougoslave dans les années 1970 et étaient destinés à protéger la ville des crues soudaines, qui ne sont pas rares dans la région. L’eau collectée derrière les barrages était utilisée pour irriguer les cultures.

« Les deux barrages n’ont pas été entretenus depuis de nombreuses années malgré les inondations répétées qui ont frappé la ville dans le passé », a déclaré Saleh Emhanna, chercheur en géologie à l’Université d’Ajdabia en Libye, à l’Agence France-Presse. «Ils étaient délabrés.»

Les barrages ont subi d’importants dégâts lors d’une tempête en 1986, et plus d’une décennie plus tard, une étude commandée par le gouvernement libyen a révélé des fissures et des fissures dans leurs structures, a déclaré vendredi le procureur général de Libye, al-Sediq al-Sour.

Un rapport d’un organisme d’audit public publié en 2021 indiquait que les deux barrages n’avaient pas été entretenus malgré l’allocation de plus de 2 millions de dollars à cet effet en 2012 et 2013.

Lors d’une conférence de presse dans la ville sinistrée, al-Sour a déclaré que les procureurs enquêteraient sur l’effondrement des deux barrages et sur la destination des fonds d’entretien.