Inondations en Libye : avertissement concernant la pénurie de sacs mortuaires alors que les craintes de maladie augmentent à Derna | Nouvelles du monde

Les sauveteurs demandent que davantage de housses mortuaires soient envoyées dans une ville libyenne frappée par des inondations catastrophiques alors que le nombre de morts s’élève à 11 300 – alors que les craintes grandissent de propagation de maladies d’origine hydrique.

Des immeubles à plusieurs étages ont été emportés par la mer pendant que les familles dormaient dimanche, lorsqu’une puissante tempête a détruit les barrages et laissé Derna gravement inondée.

Le nombre de morts pourrait atteindre 20 000, selon le maire de la ville, avec au moins 30 000 déplacés.

Jeudi soir, l’organisation humanitaire du Croissant-Rouge libyen a déclaré que le bilan des inondations dans cette ville de l’est de la Libye avait atteint 11 300 personnes.

Le maire Abdulmenam al-Ghaithi a déclaré qu’il fallait des équipes « spécialisées dans la récupération des corps ».

« Je crains que la ville ne soit infectée par une épidémie en raison du grand nombre de corps sous les décombres et dans l’eau », a-t-il ajouté.

Les gens marchent dans la boue entre les décombres suite à la tempête Daniel





Le directeur de l’équipe de recherche, Lutfi al-Misrati, a fait écho aux inquiétudes du maire et a ajouté sur Al Jazeera : « Nous avons besoin de sacs pour les corps ».

Des équipes de secours sont arrivées d’Egypte, de Tunisie, des Émirats arabes unis, de Turquie et du Qatar, a indiqué le maire, alors que la plage reste jonchée de vêtements, de jouets et de meubles.

Une boue profonde recouvre les rues, qui sont également parsemées de centaines de voitures accidentées et d’arbres tombés – une voiture était même coincée sur un balcon du deuxième étage.

Un père est en deuil

0:32

Libye : un père en deuil pleure son fils



Les images d’un homme, décrit par l’association caritative du Croissant-Rouge libyen comme un père en deuil, montrent sa détresse alors que le corps de son fils a été récupéré d’un bâtiment effondré et préparé pour le transport.

« Que Dieu rende votre récompense grande. Souvenez-vous de Dieu. Il n’y a d’autre Dieu que Dieu. Que Dieu vous accorde la patience », a déclaré l’un des sauveteurs.

Le père répondit : « Gardez-les là, ne les portez pas du tout. Je le ferai. »

« Nos cœurs sont avec vous, nous sommes tous avec vous », a déclaré le sauveteur.

Des images satellite montrent les dégâts en Libye





Cela intervient alors que le roi a envoyé une lettre de condoléances au président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed al-Menfi.

Le message disait : « Ma femme et moi sommes désespérément attristés par l’impact dévastateur et les pertes en vies humaines causées par la tempête Daniel et les inondations qui ont suivi.

« Nous pleurons avec tous ceux qui ont perdu des êtres chers et continuons de prier pour tous ceux dont la vie et les moyens de subsistance ont été affectés par les horribles inondations.

« J’admire énormément tous ceux qui participent sans relâche aux efforts de sauvetage dans des conditions aussi désastreuses et je salue leur courage désintéressé. »

Aide du Royaume-Uni

Une vue montre des voitures endommagées après qu’une puissante tempête et de fortes pluies ont frappé Derna en Libye





Plus tôt mercredi, le gouvernement britannique a annoncé un premier programme d’aide pouvant atteindre 1 million de livres sterling pour répondre aux besoins immédiats des personnes touchées à Derna.

Le Premier ministre Rishi Sunak a déclaré sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, qu’il était « choquant de voir l’ampleur des pertes et des ravages causés par les inondations en Libye », ajoutant que le Royaume-Uni « s’efforce de fournir une assistance immédiate au peuple libyen ». .

Les responsables libyens ont lancé un appel à l’aide internationale lundi, avertissant que le pays n’a pas l’expérience nécessaire pour faire face à une catastrophe de cette ampleur.

Santé Les responsables ont déclaré mercredi que le nombre de morts dans la ville s’élevait à plus de 5 100 – tandis qu’un ministre a déclaré que 5 300 corps avaient été retrouvés dans l’est du pays.

Les inondations ont couvert la ville. Photo : AP





Les équipes de recherche ont parcouru les rues, les bâtiments détruits et même la mer à la recherche de corps dans la ville côtière libyenne.

La tempête Daniel a causé dimanche d’importants dégâts aux routes et aux réseaux de télécommunications – avec des vents violents et de fortes pluies soudaines dévastant la ville portuaire de Derna – à environ 900 km à l’est de la capitale, Tripoli.

« La mer déverse constamment des dizaines de corps », a déclaré Hichem Abou Chkiouat, ministre de l’aviation civile dans l’administration qui dirige l’est de la Libye, ajoutant que la reconstruction coûterait des milliards de dollars.

« Nous avons dénombré jusqu’à présent plus de 5 300 morts, et ce nombre va probablement augmenter considérablement et pourrait même doubler car le nombre de personnes disparues s’élève également à des milliers », a-t-il déclaré.

Des vagues de sept mètres

Une vue générale de la ville de Derna après la tempête Daniel et les inondations catastrophiques





Alors que la tempête Daniel frappait la côte dimanche soir, les habitants de Derna ont déclaré avoir entendu de fortes explosions lorsque les barrages à l’extérieur de la ville se sont effondrés.

Les eaux de crue ont déversé le lit de la rivière, qui coule des montagnes à travers la ville et se jette dans la mer.

Des vagues de sept mètres de haut « ont tout détruit sur leur passage », a déclaré à France24 Yann Fridez, chef de la délégation du Comité international de la Croix-Rouge en Libye.

« Le bilan humain est énorme », a-t-il déclaré.

Ahmed Abdalla, un survivant qui a rejoint les efforts de recherche et de sauvetage, a déclaré qu’ils déposaient les corps dans le jardin d’un hôpital local avant de les emmener pour les enterrer dans des fosses communes du seul cimetière intact de la ville.

Le président Joe Biden a également déclaré que les États-Unis envoyaient des fonds d’urgence aux organisations de secours et se coordonnaient avec les autorités libyennes et l’ONU pour fournir un soutien supplémentaire.

Mais l’arrivée de l’aide a été freinée par la destruction des routes menant à la ville.

Les ponts sur la rivière Derna qui relient les parties est et ouest de la ville se sont également effondrés, selon l’agence des migrations de l’ONU.