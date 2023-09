Inondations en Libye : appels à des housses mortuaires face aux craintes d’une « épidémie » de maladie

Les secouristes de la ville libyenne dévastée de Derna ont demandé davantage de sacs mortuaires, après qu’une inondation catastrophique a tué des milliers de personnes et emporté un grand nombre d’entre elles vers la mer.

L’aide internationale commence lentement à atteindre la ville portuaire après que la tempête Daniel a frappé la côte nord de la Libye samedi soir. On craint que jusqu’à 20 000 personnes soient mortes.

« Nous avons effectivement besoin d’équipes spécialisées dans la récupération des corps », a déclaré le maire de Derna, Abdulmenam al-Ghaithi. « Je crains que la ville ne soit infectée par une épidémie en raison du grand nombre de corps sous les décombres et dans l’eau. » Lutfi al-Misrati, directeur de l’équipe de recherche, a déclaré à Al Jazeera : « Nous avons besoin de sacs pour les corps ».

Plus tôt, Hichem Abu Chkiouat, ministre de l’aviation civile dans l’administration qui dirige l’est de la Libye, a déclaré que « la mer déverse constamment des dizaines de corps ». Des patrouilles maritimes travaillaient le long de la côte pour tenter de localiser les corps échoués, dont beaucoup étaient transportés à Tobrouk pour une éventuelle identification.

02:02 Libye : des corps retirés de la mer alors que le pays se remet d’inondations meurtrières – reportage vidéo

La nécessité d’enterrer les corps était telle pour éviter la propagation des maladies que des centaines de personnes étaient enterrées collectivement dans une seule tombe. Les habitants de Derna réclament un nouvel hôpital de campagne, les deux hôpitaux existants de la ville étant devenus des morgues de fortune.

Des équipes de secours sont arrivées d’Egypte, de Tunisie, des Émirats arabes unis, de Turquie et du Qatar, a déclaré le maire al-Ghaithi. La Turquie envoie également un navire transportant du matériel pour mettre en place deux hôpitaux de campagne et 148 personnels médicaux pour aider aux efforts de sauvetage. Le Royaume-Uni a annoncé mercredi un premier programme d’aide pouvant atteindre 1 million de livres sterling.

Les secouristes transportent des sacs mortuaires contenant les restes des victimes devant l’hôpital de Derna. Photographie : Mohamed Shalash/EPA

Le gouvernement d’union nationale reconnu par l’ONU et basé à Tripoli a déclaré mercredi que 12 pays avaient envoyé des équipes d’aide et de secours en Libye. Sa page Facebook indique que l’aide comprenait des équipes de sauvetage et de récupération, des chiens pisteurs, des hôpitaux de campagne, des équipes médicales, des dispositifs de détection thermique, des équipes de plongée et d’aspiration d’eau, des vivres, des matériaux d’abri, ainsi que des navires et des avions pour aider au processus de récupération.

Le nombre de morts dans la ville pourrait atteindre entre 18 000 et 20 000, en fonction du nombre de quartiers détruits par les inondations, a déclaré Al-Ghaithi à la télévision saoudienne Al Arabiya.

Parmi les victimes des inondations figurent des dizaines de migrants égyptiens dont les corps sont arrivés mercredi à Beni Suef, à environ 110 km au sud du Caire, ont rapporté les médias égyptiens. On craint que Derna et Sousse voisine, en raison de leur proximité avec l’Italie et la Grèce, soient des plaques tournantes pour des milliers de migrants tentant de traverser la Méditerranée, et que beaucoup d’entre eux se trouvent dans des logements précaires à proximité du port.

Les inondations en Libye sont le résultat de la crise climatique et d’un État défaillant En savoir plus

Les agences humanitaires se battent pour atteindre Derna, la ville d’un peu plus de 100 000 habitants, gênées par la destruction des routes. Des hélicoptères étaient nécessaires, fournis principalement par l’Égypte.

Mohamed Eljarh, un journaliste libyen en déplacement à Derna, a déclaré que les sauveteurs n’avaient pas encore atteint certaines parties de la ville, notamment à l’est, ainsi que la ville côtière voisine de Sousse. et la municipalité d’al-Sahel. « Jusqu’à tard hier soir, certains survivants ont lancé des appels sous les décombres », a déclaré Eljarh au Guardian, s’exprimant depuis la ville voisine de Tobrouk.

Il a qualifié la situation à Sousse et dans les villages environnants de « nouvel épisode tragique ». « Des centaines de maisons sont ensevelies sous la boue, les débris et l’eau. Aucune aide n’est arrivée », a-t-il déclaré. « D’autres zones ont été touchées de la même manière. Le bilan des morts va être stupéfiant.

Des soldats français chargent mercredi un avion cargo sur la base militaire d’Istres avec des secours en cas de catastrophe à destination de la Libye. Photographie : AP

Usama Al Husadi, un chauffeur de 52 ans, recherche sa femme et ses cinq enfants depuis la catastrophe. « Je suis allé à pied pour les chercher… Je suis allé dans tous les hôpitaux et écoles mais sans succès », a-t-il déclaré à Reuters, en pleurant, la tête dans les mains.

Husadi, qui travaillait la nuit de la tempête, a de nouveau composé le numéro de téléphone de sa femme. Il était éteint. « Nous avons perdu au moins 50 membres de la famille de mon père, entre disparus et morts », a-t-il déclaré.

« J’ai survécu avec ma femme mais j’ai perdu ma sœur », a déclaré Mohamed Mohsen Bujmila, un ingénieur de 41 ans. « Ma sœur vit dans le centre-ville, là où la plupart des destructions ont eu lieu. Nous avons retrouvé les corps de son mari et de son fils et les avons enterrés.

Avec Reuters