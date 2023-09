Inondations en Libye : 10 000 personnes seraient portées disparues après la rupture des barrages dans l’est de la ville – National

Environ un quart de la ville de Derna, dans l’est de la Libye, a été détruite par la rupture des barrages lors d’une tempête, a annoncé mardi l’administration de la région, et la Croix-Rouge a déclaré que 10 000 personnes seraient portées disparues à travers le pays à cause des inondations.

Au moins 1 000 corps avaient déjà été retrouvés dans la seule ville de Derna, et les autorités s’attendaient à ce que le nombre de morts soit bien plus élevé, après que la tempête Daniel a traversé la Méditerranée et frappé un pays en ruine après plus d’une décennie de conflit.

Un journaliste de Reuters, en route pour Derna, ville côtière d’environ 125 000 habitants, a vu des véhicules renversés au bord des routes, des arbres abattus et des maisons abandonnées et inondées.

Sur cette photo fournie par le gouvernement libyen, des voitures et des décombres gisent dans une rue de Derna, en Libye, le lundi 11 septembre 2023, après que la rue ait été inondée par de fortes pluies. La tempête méditerranéenne Daniel a provoqué des inondations dévastatrices en Libye, qui ont brisé des barrages, emporté des quartiers entiers et détruit des maisons dans plusieurs villes côtières de l’est de ce pays d’Afrique du Nord. On craint qu’au moins 2 000 personnes soient mortes, a déclaré l’un des dirigeants du pays.

Gouvernement libyen via AP



« Je reviens de Derna. C’est très désastreux. Les corps gisent partout – dans la mer, dans les vallées, sous les bâtiments », a déclaré par téléphone à Reuters Hichem Abou Chkiouat, ministre de l’aviation civile et membre du comité d’urgence de l’administration qui contrôle l’est.

« Le nombre de corps retrouvés à Derna s’élève à plus de 1 000 », a-t-il déclaré. « Je n’exagère pas lorsque je dis que 25 pour cent de la ville a disparu. De très nombreux bâtiments se sont effondrés.

Abou Chkiouat a déclaré plus tard à Al Jazeera qu’il s’attendait à ce que le nombre total de morts à travers le pays atteigne plus de 2 500, alors que le nombre de personnes disparues augmentait.

« Nous pouvons confirmer à partir de nos sources d’information indépendantes que le nombre de personnes disparues atteint jusqu’à présent 10 000 », a déclaré Tamer Ramadan, chef d’une délégation de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), à la presse. Genève par liaison vidéo depuis la Tunisie.

Les rues ont été inondées après la tempête Danial à Marj, en Libye, le lundi 11 septembre 2023. Le chef de l’un des gouvernements rivaux de la Libye a déclaré que 2 000 personnes seraient mortes dans les inondations qui ont balayé l’est de ce pays d’Afrique du Nord.

Libye Almasar TV via AP)



Des vidéos montraient un large torrent traversant le centre-ville de Derna après la rupture des barrages. Des bâtiments en ruine se dressaient de chaque côté.

Une autre vidéo partagée sur Facebook, que Reuters n’a pas pu vérifier de manière indépendante, semble montrer des dizaines de corps couverts de couvertures sur les trottoirs.

Des convois d’aide et d’assistance se dirigeaient vers la ville.

La Libye est politiquement divisée entre l’Est et l’Ouest et les services publics se sont effondrés depuis le soulèvement de 2011 soutenu par l’OTAN qui a déclenché des années de conflit.

Le gouvernement internationalement reconnu de Tripoli ne contrôle pas les régions de l’Est mais a envoyé de l’aide à Derna, avec au moins un vol de secours au départ de la ville occidentale de Misrata mardi, a déclaré un journaliste de Reuters présent à bord de l’avion.

D’autres pays, dont les États-Unis, ont également déclaré qu’ils apporteraient leur aide.