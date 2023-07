Inondations en Inde: New Delhi connaît le jour de juillet le plus humide depuis des décennies alors que les pluies de mousson et les glissements de terrain tuent 15 personnes dans le nord du pays

Au moins 15 personnes ont été tuées dans des inondations et des glissements de terrain provoqués par les pluies de mousson qui ont frappé le nord de l’Inde, New Delhi recevant le plus de précipitations depuis des décennies, selon des rapports et des responsables.

Les routes de plusieurs quartiers de la capitale ont été submergées par l’eau jusqu’aux genoux dimanche alors qu’elle était inondée de 153 mm de pluie, les précipitations les plus élevées en une seule journée de juillet en 40 ans.

Avec au moins un autre jour de fortes pluies prévues, les autorités ont ordonné la fermeture des écoles à New Delhi lundi.

« Étrangers sur notre propre terre »: les affrontements ethniques menacent de pousser l’État indien du Manipur dans la guerre civile En savoir plus

L’agence de presse Press Trust of India a rapporté dimanche que 15 personnes avaient été tuées au cours des dernières 24 heures dans six États du nord de l’Inde.

Les États des collines ont été les plus touchés, avec six morts dans l’Himachal Pradesh, où des glissements de terrain ont bloqué environ 700 routes, a déclaré Omkar Sharma, un responsable de la gestion des catastrophes.

Le département météorologique indien a prévu plus de pluie dans de grandes parties du nord de l’Inde dans les prochains jours.

Les données officielles montrent que les pluies de mousson à travers le pays au cours de la première semaine de juillet ont déjà produit environ 2 % de précipitations en plus que la normale.

La mousson d’été apporte à l’Asie du Sud 70 à 80 % de ses précipitations annuelles, ainsi que la mort et la destruction dues aux inondations et aux glissements de terrain.

Les précipitations sont difficiles à prévoir et varient considérablement, mais les scientifiques affirment que le changement climatique rend la mousson plus forte et plus irrégulière.