Inondations en Grèce : une famille britannique « effrayée » a été informée qu’elle ne pouvait pas quitter son hôtel après des pluies « bibliques » | Nouvelles du monde

Une famille britannique « effrayée » a été informée qu’elle ne pouvait pas quitter son hôtel à Skiathos après que l’île balnéaire grecque ait été frappée par des pluies torrentielles et des inondations.

Becky Taylor, sa mère Emma Taylor et son grand-père, âgé d’environ 70 ans, sont là depuis quelques jours en vacances.

Mais ils ont déclaré qu’au cours des dernières 24 heures, il y avait eu des précipitations constantes dues à la tempête Daniel, ainsi que des orages et des éclairs, avec des coupures de courant.

Des photos de l’île montraient des torrents d’eau jaillissant dans les rues et emportant les voitures.

(De gauche à droite) Emma Taylor et sa fille Becky Taylor





Au moins une personne a été tuée après des précipitations record Grèce.

L’homme est décédé près de la ville portuaire de Volos, sur le continent grec, lorsqu’un mur est tombé sur lui, selon les pompiers.

Cinq personnes ont été portées disparues, probablement emportées par les eaux de crue.

Mme Taylor a déclaré à Sky News que toutes les routes de Skiathos avaient été fermées, la police conseillant à tout le monde par le biais d’alertes de rester dans leurs hôtels.

Elle a déclaré qu’il s’agissait d’une « situation effrayante », avec tous les vols à l’aéroport ayant été annulés et quelque 300 touristes y seraient bloqués.

S’exprimant depuis l’hôtel Skiathos Palace Koukanaries, Mme Taylor a déclaré : « Nous avons eu des inondations, l’hôtel est plein de seaux d’eau qui s’échappent des plafonds… et les chambres du rez-de-chaussée ont été inondées. »

Elle a ajouté : « Les niveaux d’eau ne cessent d’augmenter. »

« On voit jusqu’à la plage où de nombreux transats flottent vers la mer, ils ont été complètement abandonnés. »

Elle a également déclaré qu’elle se sentait désolée pour la population locale dont les maisons et les entreprises avaient été « complètement dévastées ».

Grèce : des voitures emportées par les inondations



Sa mère Emma a déclaré que la situation était « littéralement hors de l’échelle » et « c’est juste biblique ».

« Nous sommes allés dans de nombreux endroits dans le monde et nous n’avons jamais connu une tempête comme celle-ci », a-t-elle déclaré.

« Nous avons été témoins d’un ouragan aux Açores, nous avons déjà été témoins de tempêtes, c’est là-bas la tempête la plus dramatique et la plus intense. »

Elle a poursuivi : « C’est un véritable désastre ici. »

Un véhicule est emporté par le courant suite à des pluies torrentielles à Skiathos





Le ministre grec de la Protection civile, Vassilis Kikilias, a déclaré que les tempêtes devraient s’atténuer mercredi après midi et a exhorté les habitants des zones touchées à rester chez eux.

« Selon les météorologues, il s’agit de l’événement le plus extrême en termes de précipitations maximales par jour depuis le début de la tenue des registres », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que dans une partie voisine de Pélion, sur le continent grec, quelque 6,45 cm (2,5 pouces) de pluie étaient tombés mardi en début d’après-midi.

La tempête vient après incendies a incendié la région grecque d’Evros, près de la frontière avec la Turquie, pendant plus de deux semaines.

Il a été imputé à la mort de 20 personnes, vraisemblablement des migrants turcs.