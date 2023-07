Inondations en Corée du Sud: des dizaines de morts alors que les sauveteurs se démènent pour retrouver des victimes dans un tunnel submergé

Le nombre de morts après des jours de pluies torrentielles en Corée du Sud est passé à 33, après que les corps de six autres personnes piégées dans un tunnel submergé ont été récupérés par les autorités.

Le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité a déclaré que 10 personnes étaient toujours portées disparues alors que de fortes pluies ont provoqué des glissements de terrain et des inondations à travers le pays, avec des évacuations couvrant 7 866 personnes.

Seo Jeong-il, chef de la caserne de pompiers de l’ouest de Cheongju, a déclaré que 15 véhicules, dont un bus, auraient été submergés dans le passage souterrain inondé de la ville. « Nous nous concentrons sur l’opération de recherche car il y a probablement plus de monde là-bas », a déclaré Seo. « Nous faisons de notre mieux pour conclure aujourd’hui. »

Sept corps au total ont été retrouvés dans le tunnel de Cheongju, dans la province du Chungcheong du Nord, et des plongeurs travaillaient 24 heures sur 24 à la recherche d’autres victimes, a indiqué le ministère de l’Intérieur.

Le tunnel a été inondé samedi matin après l’arrivée trop rapide des eaux de crue pour que les personnes à l’intérieur puissent s’échapper, selon l’agence de presse Yonhap.

La Corée du Sud est frappée par de fortes pluies depuis le 9 juillet. Le ministère a déclaré que des milliers de ménages avaient été privés d’électricité au cours des sept derniers jours et que plus de 2 000 personnes étaient restées dans des abris temporaires samedi après-midi.

Le décompte devrait augmenter avec plus de fortes pluies attendues sur la péninsule coréenne dimanche, selon les prévisions de l’administration météorologique coréenne.

À 9 heures du matin, plus de 2 700 tonnes d’eau par seconde se déversaient dans le barrage de Goesan, le maximum qu’il puisse rejeter.

Korea Railroad Corp a déclaré qu’il arrêtait tous les trains lents et certains trains à grande vitesse, tandis que d’autres trains à grande vitesse pourraient être retardés en raison d’un fonctionnement plus lent, car des glissements de terrain, des inondations de voies et des chutes de pierres menaçaient la sécurité.

Un train lent a déraillé vendredi soir lorsqu’un glissement de terrain a projeté de la terre et du sable sur les voies dans la province du Chungcheong du Nord, a annoncé le ministère des Transports. L’ingénieur a été blessé, mais aucun passager n’était à bord.

Lors d’une réunion avec des agences gouvernementales samedi, le Premier ministre, Han Duck-soo, a appelé l’armée à se joindre activement aux activités de sauvetage, en travaillant avec des responsables gouvernementaux pour mobiliser du matériel et de la main-d’œuvre.

Le président Yoon Suk-yeol, qui était en visite samedi en Ukraine, a demandé au Premier ministre sud-coréen de mobiliser toutes les ressources disponibles pour répondre à la catastrophe, selon le bureau de Yoon.

L’agence météorologique sud-coréenne a déclaré que certaines régions du pays continueraient à recevoir de fortes pluies jusqu’à dimanche.

Les régions centrales ont reçu les précipitations les plus importantes, avec plus de 600 millimètres (24 pouces) dans la ville de Gongju et le comté de Cheongyang depuis le 9 juillet respectivement.