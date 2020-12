Des vagues se sont écrasées sur le phare de Newhaven et le mur du port sur la côte sud de l’Angleterre, alors que la tempête Bella apportait de la pluie et des vents violents au Royaume-Uni.

Les résidents de certaines parties de l’Angleterre et du Pays de Galles se sont préparés à de nouvelles inondations et perturbations à l’approche de la tempête Bella, après des jours de temps humide qui ont déjà vu les rivières gonfler.

À Bedford, les habitants ont mis en place des défenses contre les inondations et des sacs de sable pour empêcher la montée des eaux de la rivière jusque tard dans la nuit, a déclaré Jan Schofield, qui vit sur le remblai à côté de la rivière.

Great Barford et Bedford ont tous deux été placés au niveau 4, le plus haut niveau de restrictions contre les coronavirus en Angleterre, mais les résidents ont été autorisés à quitter leur domicile pour chercher refuge et sécurité.