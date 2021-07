Inondations en Allemagne – Un barrage instable risque de s’effondrer alors que le nombre de morts atteint 180 et Angela Merkel se rendra aujourd’hui

Un barrage RÉSERVOIR dans l’ouest de l’Allemagne risque de s’effondrer alors que la chancelière Angela Merkel se prépare à visiter les zones touchées par les inondations aujourd’hui.

Le nombre de morts en Allemagne est passé à au moins 180 du jour au lendemain lors de la pire catastrophe naturelle du pays depuis des décennies.

Des eaux de crue à débit rapide traversent les rues au milieu de fortes pluies à Bad Schandau, en Saxe Crédit : Reuters

Jutta Schnelleckes, 72 ans, est assise dans le salon de son appartement, qui a été complètement détruit par l’inondation du 17 juillet à Bad Neuenahr Crédit : Getty Images – Getty

Des voitures et des camions accidentés sont inondés sur la route fédérale B265 à Erftstadt Crédit : EPA

Environ 4 500 habitants des villages proches du réservoir de Steinbach en Rhénanie du Nord-Westphalie, en Allemagne, ont été invités à évacuer leurs maisons par crainte que le barrage de 57 pieds ne s’effondre.

Les autorités locales ont déclaré que la situation était « stable mais pas sans critique » après que des fissures ont été repérées dans le barrage hier. La région a connu trois mois de pluie en une semaine.

Ailleurs, quelque 110 personnes ont été tuées dans le quartier d’Ahrweiler le plus touché au sud de Cologne, la police s’attendant à trouver plus de corps à mesure que les eaux de crue se retirent.

Des communautés entières des États de Rhénanie-Palatinat et de Rhénanie du Nord-Westphalie ont été coupées de l’électricité ces derniers jours. En Rhénanie du Nord-Westphalie, au moins 45 personnes ont été tuées lors des inondations.

Mme Merkel devrait se rendre plus tard dans la journée en Rhénanie-Palatinat, qui abrite le village ravagé par les inondations de Schuld.

INONDATION CHAOS

S’exprimant jeudi aux côtés du président américain Joe Biden à la Maison Blanche, Merkel a déclaré que son « coeur va à tous ceux qui, dans cette catastrophe, ont perdu leurs proches ».

Sa visite intervient après que le président allemand Frank-Walter Steinmeier s’est rendu dans la région hier et a clairement indiqué qu’elle aurait besoin d’un soutien à long terme.

Bien que les pluies se soient arrêtées dans les régions les plus touchées d’Allemagne, de Belgique et des Pays-Bas, des tempêtes et des averses ont persisté dans d’autres régions d’Europe occidentale et centrale.

La nuit dernière, des inondations ont eu lieu dans la zone frontalière germano-tchèque et dans le coin sud-est de l’Allemagne et au-delà de la frontière autrichienne.

Quelque 65 personnes ont été évacuées dans la région de Berchtesgaden en Allemagne après la crue de la rivière Ache – avec au moins une personne tuée.

En Autriche, une crue éclair a balayé la ville de Hallein tard la nuit dernière, mais il n’y a eu aucun rapport de victimes.

Le chancelier Sebastian Kurz a déclaré sur Twitter que les fortes pluies et les tempêtes continuaient de causer de graves dommages dans plusieurs régions d’Autriche.

Le mur du barrage du réservoir de Steinbach est vu dans le brouillard la nuit dernière au milieu des craintes qu’il ne s’effondre Crédit : AP

Les aides et les résidents enlèvent la boue des maisons ce matin à Bad Neuenahr Crédit : Getty