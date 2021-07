Des images de drones TERRIFIANTES montrent le véritable carnage laissé après une «inondation de la mort» dévastatrice qui a frappé l’Allemagne.

Plus de 100 personnes sont mortes en Allemagne et jusqu’à 1 300 sont portées disparues après que l’une des pires inondations de son histoire a déclenché des eaux déchaînées et provoqué des glissements de terrain.

Les maisons se sont désintégrées en décombres par les glissements de terrain, tandis que les tuyaux s’entassent le long des clôtures et des briques déplacées

Les images montrent que les routes à certains endroits ont été emportées par les inondations

On peut voir des gens patauger dans l’eau, inspectant les dommages causés par les inondations

Des images de drones tournées par Reuters montrent des rues où l’eau coule toujours, la route à certains endroits ayant été emportée par les inondations.

Alors que le drone se déplace plus loin dans la rue, l’étendue des dommages causés par les glissements de terrain devient apparente.

Les maisons se sont désintégrées en décombres, tandis que les tuyaux s’entassaient le long des clôtures et des briques déplacées.

Alors que le drone revient vers la ville, on peut voir des gens patauger dans les rues inondées, arpentant le désordre que leurs maisons sont devenus.

Les secouristes sont dans une course contre la montre alors qu’ils tentent de secourir des centaines de personnes en danger ou toujours portées disparues au milieu des inquiétudes croissantes d’une nouvelle catastrophe alors que de nouvelles tempêtes de pluie sont prévues.

Les médias allemands ont qualifié la catastrophe nationale de « inondation mortelle » avec au moins 103 morts à ce jour dans les États de Rhénanie du Nord-Westphalie et de Rhénanie-Palatinat.

Maintenant, on craignait que la catastrophe en cours ne s’aggrave encore.

Les inondations ont causé des dommages importants aux propriétés et forcé les autorités à fermer de grandes portions d’autoroutes menant dans et autour des zones inondées.

Les météorologues allemands du DWD prévoient d’autres « tempêtes extrêmes » dans l’ouest et le centre de l’Allemagne, avec des précipitations maximales pouvant atteindre 200 litres par mètre carré.

Cela a menacé d’élever le puissant fleuve du Rhin à des niveaux dangereux.

Et les personnes vivant sous le réservoir de Steinbach, au sud de Cologne, ont reçu l’ordre de fuir au milieu des avertissements selon lesquels le barrage pourrait éclater.

Une voiture détruite se trouve dans la rivière Ahr après de fortes inondations à Schuld, en Allemagne Crédit : EPA

Les autorités exhortent les gens à rester à l’écart des eaux de crue Crédit : EPA

Voitures et bâtiments endommagés à Hagen, Allemagne

Des milliers de personnes ont été forcées d’évacuer Crédit : EPA

Des chars de l’armée allemande sortent un camion de la boue à Hagen

Un barrage près de la frontière belge, le Rurtalsperre, est menacé tandis qu’un autre, le Steinbachtalsperre, est au bord de l’effondrement.

Déjà, des communautés entières étaient en ruines après que des rivières gonflées aient balayé les villes et les villages.

Environ 1 300 personnes sont portées disparues dans le district d’Ahrweiler, au sud de Cologne, a annoncé le gouvernement du district.

Les réseaux de téléphonie mobile se sont effondrés dans certaines des régions touchées par les inondations, ce qui signifie que la famille et les amis n’ont pas pu retrouver leurs proches.

La police a demandé aux gens de partager des images et des images des inondations pour les aider à localiser les disparus alors que des centaines de soldats étaient déployés pour aider les autorités.

Le ministre régional de l’Intérieur, Roger Lewentz, a déclaré à la chaîne de télévision SWR: « Quand vous n’avez pas entendu parler des gens depuis si longtemps … vous devez craindre le pire. »

« Le nombre de victimes va probablement continuer à augmenter dans les prochains jours. »

La chancelière Merkel a qualifié le mauvais temps de « catastrophe » avant une réunion à Washington avec le président américain Joe Biden.

Elle a déclaré lors d’une conférence de presse : « Les fortes pluies et les inondations sont des mots très inadéquats pour décrire cela – c’est donc vraiment une catastrophe.

« Je crains que nous ne voyions toute l’étendue de la catastrophe que dans les prochains jours. »

Le temps sans précédent a créé une situation périlleuse ailleurs en Europe occidentale, voyant des milliers de personnes forcées d’évacuer alors que les maisons s’effondrent et que les voitures sont emportées par les eaux de crue.

‘PLUS DE TEMPÊTES EXTRÊMES EN CHEMIN’

Au moins 15 personnes sont mortes en Belgique voisine, et des milliers de maisons ont été évacuées aux Pays-Bas, au Luxembourg et en Suisse alors que des rivières déchaînées débordaient de leurs rives.

La France, l’Italie et l’Australie ont envoyé une équipe de secours contre les inondations pour aider les autorités belges débordées, alors que le gouvernement de la région wallonne du pays a accordé 2,5 milliards d’euros d’aide d’urgence.

Les résidents qui vivent près des rives de la Meuse et de la Sambre à Namur, en Belgique, et ceux de la ville de Liège ont été invités à évacuer alors que les eaux continuent de monter.

La police allemande a déclaré que jusqu’à 70 personnes étaient portées disparues dans la municipalité de Schuld après l’effondrement de maisons le long d’une rivière.

À Cologne, une femme de 72 ans et un homme de 54 ans sont morts lorsque leurs sous-sols ont été inondés tandis qu’un autre s’est noyé dans sa cave à Solingen.

Deux pompiers allemands sont également morts lors d’opérations de sauvetage dans les villes d’Altena et de Werdohl en Rhénanie du Nord-Westphalie, l’un s’étant noyé et l’autre d’une crise cardiaque, rapporte le Telegraph.

À Leverkusen, 468 personnes ont été évacuées d’un hôpital après que les inondations ont coupé l’électricité, selon le Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Exprimant sa consternation sur Twitter, la chancelière allemande Angela Merkel a déclaré : « Je suis choquée par la catastrophe qui a touché tant de personnes.

« Mes condoléances vont aux proches des morts et des disparus. Je remercie du fond du cœur les nombreux secours infatigables et les services d’urgence. »