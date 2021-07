Des images satellites CHOQUANTES montrent la dévastation causée par les inondations en Allemagne qui ont fait 188 morts alors que le nettoyage « d’un milliard d’euros » commence.

Par rapport aux mêmes images d’il y a trois ans, les inondations ont détruit des maisons, des ponts et des constructions et laissé des voitures brisées, de la boue et des débris sur leur sillage.

Près de la rivière Ahr à Liers, en Allemagne, avant les inondations, le pont est intact Crédit : Reuters

Maintenant, le pont est détruit et les rues couvertes de boue près de la rivière Ahr inondée à Liers, en Allemagne Crédit : Reuters

Cela survient alors que la chancelière allemande Angela Merkel s’est rendue dans les zones durement touchées de l’ouest du pays et s’est entretenue avec des survivants et des secouristes.

Et le ministre des Finances Olaf Scholz a annoncé que le gouvernement allemand mettait en place un plan de sauvetage de 300 millions d’euros (257 millions de livres sterling) pour les zones les plus touchées.

S’adressant mercredi au journal Bild am Sonntag, il a déclaré que l’Allemagne n’avait d’autre choix que de lancer un programme de reconstruction.

La visite de Mme Merkel à Schuld, située sur une courbe de la rivière Ahr dans le district d’Ahrweiler, en Allemagne de l’Ouest, intervient après que le président Frank-Walter Steinmeier s’est rendu dans la région samedi et a clairement indiqué qu’elle aurait besoin d’un soutien à long terme.

Le ministre des Finances, Olaf Scholz, a déclaré qu’il proposerait un ensemble d’aides immédiates lors d’une réunion du cabinet mercredi, déclarant au journal Bild am Sonntag que plus de 300 millions d’euros (257 millions de livres sterling) seraient nécessaires.

Mais il a ajouté que les autorités doivent commencer à mettre en place un programme de reconstruction, qui coûterait probablement des milliards d’euros.

Après sa visite, Mme Merkel a déclaré : « Nous sommes à vos côtés », qualifiant la situation de « terrifiante ».

Elle a ajouté : « C’est choquant – je peux presque dire que la langue allemande n’a pas de mots pour décrire la destruction qui a été provoquée.

La région de l’Ahr avant les inondations Crédit : Reuters

Après les inondations, la zone est inondée de ponts et de bâtiments détruits Crédit : Reuters

« Ce que j’ai pu voir, cependant, est aussi incroyablement réconfortant – comment les gens se serrent les coudes, comment ils s’entraident, la solidarité qui existe. »

Des photos des villes et villages touchés montrent d’énormes tas de décombres, des voitures sur le côté et des eaux de crue qui s’affaissent alors que les habitants se regroupent pour commencer le nettoyage.

Le nombre de morts des inondations en Europe occidentale est passé à 188 dimanche après que les secouristes ont creusé plus profondément dans les débris laissés par le recul des eaux.

Dans la région d’Ahrweiler, dans l’État de Rhénanie-Palatinat, dans l’ouest de l’Allemagne, le nombre de décès enregistrés a désormais dépassé 110 et la police craint que ce chiffre ne continue d’augmenter.

En Rhénanie-du-Nord-Westphalie voisine, l’État le plus peuplé d’Allemagne, 46 personnes ont été confirmées mortes, dont quatre pompiers, tandis que la Belgique a confirmé 27 victimes.

Pendant ce temps, le pape François a offert une prière pour les victimes des inondations aujourd’hui et son soutien aux « efforts de tous pour aider ceux qui ont subi de graves dommages ».

Lors de sa première apparition publique place Saint-Pierre après une opération chirurgicale majeure, il a déclaré : « J’exprime ma proximité avec les populations d’Allemagne, de Belgique et de Hollande, frappées par des inondations catastrophiques.

« Que le Seigneur accueille le défunt et console les membres de sa famille. »

Un tas d’arbres cassés et d’ordures est vu sur un pont à la suite de fortes pluies à Kreuzberg, Allemagne Crédit : Reuters

La chancelière Angela Merkel s’est rendue dans la région de la rivière Ahr pour constater l’étendue des dégâts Crédit : Getty

Des équipes de recherche et de sauvetage sur une partie inondée et endommagée de l’autoroute le 17 juillet à Erftstadt, en Allemagne Crédit : Getty

Des voitures s’entassent après des inondations extrêmes à Shuld Crédit : Getty

Une maison détruite est photographiée après que des inondations ont causé des dommages importants à Schuld Crédit : AFP