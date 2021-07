Inondations en Afghanistan : au moins 60 morts dans la zone contestée par les talibans, selon des responsables

Les inondations sont devenues une tragédie estivale de routine dans le nord et l’est de l’Afghanistan, où les infrastructures sont déjà médiocres et les travailleurs humanitaires sont mis à rude épreuve par des décennies de conflit. L’Afghanistan se réchauffe plus rapidement que la moyenne mondiale, et les catastrophes naturelles comme les inondations et la sécheresse aggravent la crise humanitaire ici, selon la Banque asiatique de développement et la Banque mondiale.