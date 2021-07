Inondations éclair à Londres EN DIRECT – Des voitures sous l’eau, le chaos des trains et la maison de Brian May DÉMARRÉE alors qu’un mois de pluie tombe en une journée

LES CHANCES POUR LE JUILLET LE PLUS HUMIDE DU RECORD APRÈS LES INONDATIONS FLASH

Le bookmaker Coral fait maintenant de cette cote de juillet, à 1-2, la plus humide depuis le début des records, car certaines parties de Londres ont eu plus de précipitations en 24 heures que la moyenne pour l’ensemble du mois.

Les précipitations mensuelles moyennes en juillet sont de 44,5 mm, certaines zones atteignant près de 48 mm.

« De nombreuses régions du Royaume-Uni se sont échappées avec un lundi sec, mais la capitale a subi certaines des pluies les plus abondantes qu’elle ait jamais eues et cela signifie que ce mois est maintenant sur le point d’entrer dans le livre des records comme le mois de juillet le plus humide de tous les temps après 24 heures remarquables. » a déclaré Harry Aitkenhead de Coral.

Le corail ne fait que le 5-4 juillet pour entrer également dans le livre des records comme le plus chaud du Royaume-Uni, avec une vague de chaleur maintenant attendue.

« Conformément à l’imprévisibilité de la météo britannique, il y a aussi toutes les chances que ce mois soit notre juillet le plus chaud avec des températures qui devraient monter en flèche vers le milieu du mois », a ajouté Aitkenhead.