Inondations du Kentucky : l’État se prépare à des pluies plus abondantes

Cette inondation, parmi les pires de l’histoire de l’État, a fait au moins 37 morts, M. Beshear annoncé. Il a également déclaré lors d’une conférence de presse qu’il y avait “des centaines de personnes portées disparues, au minimum” et que les opérations de sauvetage avaient été entravées par des routes impraticables et des ponts emportés.

Alors que des tempêtes de pluie soufflaient sur les collines et les vallées isolées de l’est du Kentucky lundi, les secouristes tentaient toujours de se déplacer dans les zones où les inondations et les glissements de terrain qu’ils ont déclenchés avaient détruit les infrastructures et coupé le service de téléphonie mobile.

Plus de 10 000 ménages du Kentucky étaient privés d’électricité tôt mardi matin, selon PowerOutage.us, qui regroupe les données des entreprises de services publics. Et à certains endroits, les eaux de crue ont de nouveau englouti des routes qui avaient rouvert pour laisser passer les secouristes après les premières inondations de la semaine dernière.

Bien que le lien entre le changement climatique et une seule inondation nécessite une analyse approfondie, la plupart des scientifiques s’accordent à dire que le changement climatique provoque des précipitations plus abondantes lors de nombreuses tempêtes.

Derrick BrysonTaylor reportage contribué.