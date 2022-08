Inondations de la mousson au Pakistan : Des personnes déplacées courageuses et résilientes se sentent en colère et abandonnées | Nouvelles du monde

En traversant la province du Sindh au Pakistan, vous vous attendez à voir des cultures de blé, de canne à sucre et de riz, ainsi que des manguiers, des dattiers et des bananiers.

Mais à quelques heures de route de la province, loin de la ville animée de Karachi, tout ce que je vois, c’est de l’eau, après que le pays a été frappé par la pire inondation de son histoire.

C’est comme un océan. Immobile et calme, ayant détruit et noyé tout sur son passage.

Il n’y a pas de vie à l’horizon, pas de communautés animées ou d’agriculteurs et d’ouvriers agricoles. Ils ont reculé.

Ceux qui restent sur le peu de terre qui reste traînent les biens qu’ils ont récupérés sur les berges boueuses et le long des routes.

L’autoroute est juste assez haute pour ne pas être submergée, et ils sont assis sur le sol chaud avec le soleil qui tape dessus, à la merci des conditions météorologiques extrêmes.

Pakistan a été soumis à une vague de chaleur qui a entraîné des températures record de 53 ° C (127 ° F) dans la province du Sindh, fait fondre la glace glaciaire dans le nord, fait éclater les lacs des contreforts de l’Himalaya et provoqué une mousson monstrueuse.

Les gens ici, résistants et courageux, construisent des abris de fortune en utilisant des bâtons et des branches squelettiques.

Certains ont utilisé leurs vêtements comme couverture de tente, ne les protégeant pratiquement pas de la pluie ou du soleil.

Mais aussi résilients qu’ils soient, ils sont en colère et disent qu’ils ont été abandonnés.

Nous n’avons pas trouvé beaucoup de personnes qui ont reçu de l’aide.

Le Pakistan a admis être mis à rude épreuve en termes de capacités et de ressources et a lancé un appel international.

Ils appellent à une réponse mondiale à ce qu’ils appellent une crise mondiale.

Car malgré les faibles émissions et la faible empreinte carbone du Pakistan, il paie un lourd tribut et ses conséquences – il fait partie des 10 pays les plus touchés au monde.

Les responsables appellent cela le “point zéro” de la crise existentielle mondiale – le changement climatique – et le Pakistan et les Pakistanais en témoignent.