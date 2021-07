Inondations aujourd’hui EN DIRECT – Tropical Strom Elsa apporte un déluge à Rockport, Bronx et Long Island, NY ainsi qu’à Meriden, CT

La ville de NEW York a été frappée par de fortes pluies d’Elsa alors que la tempête tropicale remonte la côte est.

Jeudi soir, des vidéos sauvages sont apparues montrant des stations de métro souterraines inondées d’eau.

Le National Weather Service a émis un avertissement de crue éclair pour New York et une grande partie du New Jersey alors que la tempête remontait le littoral.

Elsa a également déclenché des avertissements de tornade dans le Delaware et le New Jersey tôt vendredi alors que le système se déplaçait dans les États du centre de l’Atlantique et dans le nord-est des États-Unis.

Vendredi soir, le National Weather Service a déclaré que la menace de la tempête Elsa pour New York était passée.

« Toutes les veilles et tous les avertissements ont été annulés », a indiqué le site.

« Elsa remonte la côte de la Nouvelle-Angleterre ce soir. La menace du vent, des pluies torrentielles et des ondes de tempête est terminée. La mer agitée de l’océan continuera jusqu’à ce soir. Des courants de retour dangereux (sont) attendus samedi », a poursuivi le NWS.

