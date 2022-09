L’analyse, publiée jeudi par l’initiative World Weather Attribution, n’a pas été en mesure de quantifier exactement dans quelle mesure le changement climatique a contribué aux inondations – qui ont été causées par plusieurs mois de fortes pluies dans la région – mais certains de ses modèles ont révélé que la crise pourrait avoir a augmenté l’intensité des précipitations jusqu’à 50%, en regardant spécifiquement une averse de cinq jours qui a durement frappé les provinces du Sind et du Balouchistan.

L’analyse a également révélé que les inondations étaient probablement un événement de 1 sur 100 ans, ce qui signifie qu’il y a 1 % de chance de précipitations similaires chaque année.

Si le monde se réchauffe de 2 degrés Celsius au-dessus des températures préindustrielles – comme c’est en passe de le faire – de courtes rafales de pluie comme celles observées au cours de la période de cinq jours deviendront probablement encore plus intenses. La Terre est déjà environ 1,2 degré plus chaude qu’avant l’industrialisation.

L’ampleur des inondations et l’analyse de WWA mettent en évidence l’énorme besoin financier pour faire face aux impacts de la crise climatique.

“Le genre d’aide qui arrive en ce moment est dérisoire”, a déclaré Ayesha Siddiqi, géographe à l’Université de Cambridge, aux journalistes lors d’une conférence de presse. “Un certain nombre d’économies occidentales ont fait valoir qu’elles souffraient de leurs propres crises, à cause de la guerre en Ukraine et de divers autres problèmes.”

Elle a décrit l’aide initiale du Royaume-Uni de 1,5 million de livres sterling (1,7 million de dollars) comme “risible”.

Le Royaume-Uni a cependant augmenté son engagement à 15 millions de livres sterling (17 millions de dollars) plus récemment. La zone géographique qui est aujourd’hui le Pakistan faisait partie de l’ancienne colonie britannique de l’Inde jusqu’en 1947, lorsque les Britanniques ont divisé le territoire en deux dominions distincts.

Les nations pleinement développées ont une contribution historique bien plus importante au changement climatique que le monde en développement.

Siddiqi a déclaré que les fonds entrant au Pakistan étaient dérisoires par rapport à l’aide envoyée après les inondations meurtrières qui ont frappé le pays en 2010.

“La grande nouvelle mondiale [in 2010] « Nous devons aider le Pakistan ou les islamistes gagneront », a-t-elle dit, expliquant qu’il y avait une crainte en Occident à l’époque que les groupes islamistes profitent des conséquences des inondations pour recruter plus de membres. De temps en temps, bien sûr, nous n’avons pas le même impératif géopolitique d’aider le Pakistan, et donc l’aide a vraiment été une somme dérisoire.”

Le Pakistan est responsable d’environ 0,6 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, même s’il représente près de 2,7 % de la population mondiale, selon la base de données sur les émissions mondiales de l’Union européenne. La Chine est le plus gros émetteur au monde, avec 32,5 %, et tandis que les États-Unis sont deuxièmes, avec 12,6 %, ils sont historiquement le plus gros émetteur au monde.

Plus de 33 millions de personnes au Pakistan ont été touchées par les inondations, soit plus que la population de l’Australie ou de l’État du Texas. Les inondations ont détruit 1,7 million de maisons, emporté des dizaines de ponts et transformé des terres agricoles verdoyantes en champs de poussière.

L’ONU estime que la reprise pourrait coûter environ 30 milliards de dollars, soit à peu près la même valeur que les exportations annuelles du pays.

Qu’est-ce qui s’en vient

Il y avait des limites à ce que les scientifiques pouvaient déterminer sur le rôle de la crise climatique dans les inondations, car la zone touchée présente une énorme variabilité naturelle des régimes de pluie pendant les saisons de mousson. C’est aussi une année de La Niña, qui apporte généralement des précipitations plus abondantes et plus longues au Pakistan.

Le rôle du changement climatique dans les vagues de chaleur – qui ont également frappé le Pakistan et d’autres parties de l’hémisphère nord cette année – est beaucoup plus important et souvent plus clair à déterminer en Asie du Sud, ont déclaré les scientifiques. Une étude de la WWA publiée en mai a révélé que les vagues de chaleur pré-mousson au Pakistan et en Inde étaient rendues 30 fois plus probables par le changement climatique.

“Chaque année, le risque d’une vague de chaleur record est plus élevé que l’année précédente”, a déclaré Friederike Otto, cofondatrice de WWA et climatologue au Grantham Institute de l’Imperial College de Londres.

La prochaine vague de chaleur au Pakistan aura probablement “des conséquences assez dévastatrices”, a-t-elle déclaré. “Parce que même si tout est fait maintenant pour investir dans la réduction de la vulnérabilité, cela prend du temps.”

Elle a déclaré que bien que les scientifiques ne puissent pas déterminer exactement dans quelle mesure le changement climatique a contribué aux inondations, il était probablement plus proche de “doubler” leur probabilité, par opposition au facteur de 30 qu’ils ont trouvé avec la vague de chaleur de la région.

La question de savoir qui devrait payer pour les impacts de la crise climatique, connue sous le nom de « pertes et dommages », a longtemps été un point de friction entre les pays en développement et certains pays développés, et devrait être au cœur des prochaines négociations internationales sur le climat de la COP27 en Égypte. .

“Je pense qu’il est tout à fait justifié de dire : ‘Nous avons besoin, enfin, d’un réel engagement pour faire face aux pertes et aux dommages dus au changement climatique”, a déclaré Otto.

“Une grande partie de ce qui conduit à une catastrophe est liée aux vulnérabilités existantes et non au changement climatique d’origine humaine. Mais bien sûr, le Nord mondial joue également un rôle très important dans ce domaine, car beaucoup de ces vulnérabilités sont dues au colonialisme et donc Il y a donc une… responsabilité très énorme pour le Nord global de faire enfin quelque chose de réel et pas seulement de parler.”